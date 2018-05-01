Ещё
В столице Сибири пятилетнего малыша ударило током на аттракционе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице Сибири пятилетнего малыша ударило током на аттракционе 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске маленького мальчика ударило током во время посещения аттракциона в Центральном парке. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ребенок катался на аттракционе «автодром», и во время этого получил удар током. После инцидента ребенка увезли на скорой помощи в ожоговый центр.
Инцидент произошел позавчера, 29 апреля. Сообщается, что от удара у ребенка оказались прожжены куртка и футболка. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Новосибирцы возмутились видом дороги к детскому саду в Заельцовском районе Танцы, PopCorn и одно «Привидение». Афиша на 29 апреля – 2 мая Талантливые ребята Сибири могут принять участие в фестивале талантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
После «Евровидения»: что стало с победителями9
7 фильмов, чтобы поверить в себя1
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение