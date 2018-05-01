В столице Сибири пятилетнего малыша ударило током на аттракционе

В Новосибирске маленького мальчика ударило током во время посещения аттракциона в Центральном парке. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ребенок катался на аттракционе «автодром», и во время этого получил удар током. После инцидента ребенка увезли на скорой помощи в ожоговый центр.

Инцидент произошел позавчера, 29 апреля. Сообщается, что от удара у ребенка оказались прожжены куртка и футболка. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.