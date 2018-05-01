Фильмы, которые стоит посмотреть с детьми в мае

Мы собрали для вас самые яркие киноновинки этого месяца, на которые стоит сходить с детьми.

«Смешарики. Дежавю»

Третий полнометражный фильм про Смешариков стартовал в кинотеатрах несколько дней назад и уже имеет большой успех.

Главный герой этой части о приключениях друзей, Крош, решает устроить Копатычу незабываемый день рождения. Для этого он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за того, что условия договора не были соблюдены, всех Смешариков раскидывает во времени.

Теперь Крошу предстоит собрать всех друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

В кино с 26 апреля

«Папа-мама гусь»

Главный герой мультфильма — веселый и самовлюбленный гусь Пэм, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Обычно ему удается выйти сухим из воды, но только не в этот раз.

Случилось так, что из-за полученной травмы крыла Пэм не справился с полетом и рухнул вниз, при этом он чуть было не задавил двух маленьких утят.

Этот несерьезный и эгоистичный гусь смог проявить заботу об этих малышах. Позже у гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Что из этого у них получится и какие приключения их ждут на пути, узнаете, посмотрев фильм.

В кино с 1 мая «Пчелка Майя и Кубок меда»

Очаровательная и непоседливая пчелка Майя и весь ее улей хорошо потрудились в этом году и собрали много меда, но по приказу Императрицы они должны отдать половину сбора. Есть только одна возможность этого избежать: нужно одержать победу в грандиозном спортивном состязании «Медовые игры».

Проблема в том, что в команде Майи нет сильных участников, зато их противники готовы на все ради успеха. Смотрите, чем закончатся эти соревнования, со своими самыми маленькими детьми в кино. Фильм рекомендован к просмотру с самого раннего возраста (0+).

В кино с 17 мая «Распрекрасный принц»

Об этом прекрасном, а точнее Распрекрасном, принце мечтает каждая девушка в королевстве. Такой необычный дар юноша получил при рождении: девушки готовы буквально на все ради его внимания, но за это его ненавидят все мужчины.

Однако такой дар принца вот-вот может обернуться проклятьем, если всего за три дня до его 21-го дня рождения он не выберет одну-единственную спутницу жизни.

Принц уверен, что может выбрать любую, но появляется в его жизни такая девушка, на которую его чары не действуют. Сходите на этот фильм со своими дочерьми и узнайте, чем закончится это приключенческо-романтическая история.

В кино с 24 мая «Садко»

Чтобы найти свою настоящую любовь, главный герой фильма Садко спускается в подводное царство, где его ждут новые знакомства, приключения и трудности. За свою любовь ему придется сразиться с непростым врагом — со злой ведьмой Барракудой. Эта борьба будет не из легких, но, поверьте, любовь все равно победит, а лучше проверьте сами, посмотрев фильм.

В кино с 24 мая «Два хвоста»

Этот анимационный фильм посвящен невероятным приключениям двух друзей — Кота Макса и Бобра Боба. Таких непохожих друг на друга личностей сложно отыскать, однако им удалось стать отличными приятелями!

Боб всегда стремится к тишине и покою, а непоседа Макс мечтает стать знаменитым и прославиться на весь мир. И, можете себе представить, именно этой парочке предстоит отразить нашествие инопланетных охотников за животными и прославиться на всю галактику!

В кино с 31 мая