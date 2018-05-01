Что нужно знать родителям про новый закон о детском отдыхе 

Родители смогут посмотреть лагеря региона в специальном реестре По новому закону региональные органы власти должны вести и размещать на своих сайтах реестры учреждений детского отдыха. Это позволит родителям узнать, какие лагеря имеют право работать в том или ином регионе. Правда, информация из реестров будет носить скорее справочный характер — в списке лагерей вряд ли удастся найти информацию о качестве отдыха. Чтобы убедиться, что в лагере ребенок действительно хорошо отдохнет, родителям по-прежнему придется мониторить информацию в интернете. Однако есть и другой вариант — рейтинги лагерей, подготовленные специалистами, например Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей. В нем эксперты Высшей школы экономики совместно с МОСГОРТУРом оценили качество услуг и инфраструктуру в трех типах лагерей — у моря, у реки или озера и не у водоема. Появится список рекомендуемых туристских маршрутов Местные власти должны будут разработать, утвердить и разместить в интернете списки турмаршрутов для организованных групп детей и для групп туристов с детьми. Эти списки будут носить рекомендательный характер, зато родители смогут заранее оценить риски и узнать, куда отправляются дети. Маршрут станет безопаснее, если детей будут сопровождать опытные вожатые, поэтому при выборе лагеря нужно обратить внимание не только на программу отдыха, но и на тех, кто будет ее организовывать. — эти вопросы лучше задать руководству лагеря или организаторам отдыха еще до оформления путевки. Родители будут заключать договор с лагерем или организаторами отдыха В договоре будут прописаны условия пребывания ребенка в лагере, ответственность за его безопасность, права и обязанности сторон. С этим документом в случае неприятностей можно обращаться в суд. Форму типового договора в ближайшее время подготовит Министерство образования и науки. С одной стороны, договор — это еще один гарант безопасности. Родители будут знать точно, какие услуги получают их дети. С другой стороны, пока не очень понятно, как будет выглядеть «примерная форма договора об организации отдыха и оздоровления». Одних родителей вполне устроит, что их ребенок всю смену пролежит на пляже, другие захотят образовательных программ, а третьи будут не против, если ребенок в лагере займется экстремальными видами спорта. Обращения родителей будут публиковаться в открытом доступе По требованию родителей местные власти будут размещать на своих сайтах обращения и жалобы родителей по поводу отдыха детей. Там же будут публиковаться ответы на обращения. При этом персональные данные детей и заявителей обещают не раскрывать. По мнению составителей закона, такая форма общественного контроля позволит повысить безопасность отдыха. Тем не менее если родители хотят более оперативно решить проблему, им лучше обратиться к представителям лагеря напрямую: написать сообщение в группах в соцсетях и мессенджерах, позвонить руководителю смены или направить письмо директору. Фото: Shutterstock.com; МОСГОРТУР