В Заполярном театре драмы Норильска поставят бэби-спектакль 

Работа над постановкой будет проходить под руководством приглашенного режиссера Екатерины Гаевой. В спектакле сыграют Павел Авдеев, Полина Белянина, Николай Каверин, Юлия Новикова, Александр Носырев и Галина Савина. Художник — Ольга Атмадзас.
"Если ребенку неинтересно, он не будет смотреть из вежливости. И мы стараемся внутри спектакля найти то, что будет привлекать внимание зрителей, позволит не отвлекаться. Это может быть музыка, какие-то пластические этюды. Во время показов мы следим за реакцией детей и родителей. Кстати, история взаимоотношений ребенка и родителя во время спектакля очень важна. Важно, чтобы родители сидели вместе с детьми, чтобы ребенок слышал звук сердца родителя, был спокоен, а не вертел головой, выискивая в последнем ряду уткнувшуюся в телефон маму", — цитирует "Заполярная правда" Екатерину Гаеву.
Премьера бэби-спектакля запланирована на конец мая.