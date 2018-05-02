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В СК расследуют нападение мастифа на девочку в Подмосковье
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В СК расследуют нападение мастифа на девочку в Подмосковье 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Следственный комитет будет ходатайствовать о передаче из полиции материалов проверки по факту нападения собаки на девочку в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство «Москва». Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
ЧП произошло в Ленинском районе Подмосковья 30 апреля. 5-летняя девочка хотела погладить соседскую собаку породы мастиф, но животное сильно покусало ребенка. У девочки диагностировали множественные укусы, сейчас она находится в больнице.
В СК отметили, что это не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети. В ведомстве добавили, что в каждом конкретном случае СК выясняет не только фактические обстоятельства, но и устанавливает всех лиц, причастных к происшествию.
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