В СК расследуют нападение мастифа на девочку в Подмосковье

ЧП произошло в Ленинском районе Подмосковья 30 апреля. 5-летняя девочка хотела погладить соседскую собаку породы мастиф, но животное сильно покусало ребенка. У девочки диагностировали множественные укусы, сейчас она находится в больнице.

В СК отметили, что это не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети. В ведомстве добавили, что в каждом конкретном случае СК выясняет не только фактические обстоятельства, но и устанавливает всех лиц, причастных к происшествию.