ЧП: кого в СССР могли не принять в пионеры

Пионером мог стать каждый школьник, достигший 10 лет и произнесший на торжественной линейке обещание выполнять законы пионерской организации. А кто не мог им быть?

Дети классовых врагов

У истоков пионерской организации стояла Надежда Константиновна Крупская . В 1921 году она выступила с докладом «О бойскаутизме», в котором советовала комсомольцам обратить внимание на опыт скаутских детских отрядов и создать организацию «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». Резолюция, принятая 19 мая 1922 года на II конференции ВЛКСМ, гласила: «Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы „скаутинг“. Учитывая опыт Московской организации, Конференция поставляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК». Пионерия с самого начала создавалась как коммунистическая организация пролетарских детей. «Мы — пионеры, дети рабочих!» — пелось в хорошо известной всем песне. В пионерскую организацию принимали, прежде всего, детей из рабочих и бедных крестьянских семей. Детям «классовых врагов» — представителей буржуазии и кулачества — путь в организацию был заказан. Впрочем, вряд ли они туда стремились, ведь первые пионеры должны были действительно соответствовать идеалам строителей коммунизма, в том числе быть активными борцами с религией и другими «пережитками прошлого». Пионеры помогали старшим бороться с беспризорностью, обучали желающих грамоте, работали наравне со взрослыми, когда была объявлена борьба с разрухой. Позднее, в 30-е годы, прием в пионеры стал массовым, пионерские организации существовали во всех школах. Жизнь детей сделалась более упорядоченной, в число пионерских обязанностей вошли хорошая учеба и примерное поведение в школе. В этот период в пионеры не принимали детей «врагов народа». Сохранилось много воспоминаний тех, кому довелось пройти через унизительную процедуру исключения из пионеров, — с них снимали галстук при всей школе.

Хулиганы и двоечники

Позднее, в эпоху развитого социализма, из жизни пионерской организации ушли романтика ее первых лет и яростная непримиримость к врагам. В пионеры стали принимать всех, кому исполнилось 10 лет. Считалось, что пионерами могут стать самые лучшие, те, кто хорошо учится, активно участвует в жизни школы, в сборе макулатуры, является тимуровцем и так далее. Но на деле в пионеры принимали всех. Происходило это по следующей схеме. Самых лучших, круглых отличников и активистов, в пионеры принимали красиво в день рождения Ленина на главной площади города, у памятника вождю. Тех, кто учился похуже и особых достижений не имел, — в школе на торжественной линейке. А потом совсем незаметно и без парадности галстук повязывали самым отпетым двоечникам и хулиганам. Считалось, что их могут и вовсе не принять в пионеры, что действительно крайне редко, но происходило. Каждый такой случай считался едва ли не ЧП. Неудивительно, что такое формальное отношение привело в итоге к тому, что пионерия погрязла в формализме.

Дети священников

Была в СССР еще одна категория детей, которые не носили красных галстуков, — это дети священнослужителей и верующих людей. Таких семей было немного. При этом детям священников не было запрещено вступать в пионеры, напротив, в школе были бы рады тому, что еще один ребенок из «поповской» семьи отказался от заблуждений своих родителей. Такие дети сами не хотели вступать в пионерскую организацию. Некоторые — под давлением родителей, другие — по причине искренней религиозности. Поскольку в стране была объявлена свобода совести и вступление в пионеры декларировалось как дело добровольное, никто этих детей повязывать галстуки не принуждал.