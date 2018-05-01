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Более 700 семей в Нижегородской области получают ежемесячную выплату на первенца
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Более 700 семей в Нижегородской области получают ежемесячную выплату на первенца 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Как сообщает региональное министерство социальной политики, выплата составляет 9 тысяч 612 рублей. Чтобы получить пособие, нужно написать заявление в отделение соцзащиты по месту жительства. А получить его могут семьи со среднедушевым доходом не более 15 тысяч 49,5 рублей на человека в месяц. Также есть еще одно условие: ребенок должен родиться не раньше 1 января 2018 года.
Как сообщает минсоцполитики региона, по состоянию на 24 апреля в Нижегородской области пособие на первенца получают 743 семьи. Напомним, выплата назначается на 12 месяцев. После этого для подтверждения права на ее получение необходимо вновь обратиться с заявлением и документами о доходах.
Напомним, с 1 мая в России МРОТ увеличен до 11 163 рублей.
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