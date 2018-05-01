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В Башкирии мать месяц поила полуторагодовалую дочь алкоголем
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В Башкирии мать месяц поила полуторагодовалую дочь алкоголем 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Об этой жуткой истории рассказали кураторы Благотворительного фонда «Наши дети» Уфа.
— За несколько лет работы в благотворительности я, к сожалению, успела увидеть много страшного. Столько боли и ужасов, казалось бы, ничем уже не удивишь. А иногда все-таки так цепляет… Ходишь вся в мурашках и думаешь, думаешь: как же так? — недоумевают благодетели.
Полуторагодовалая девочка в конце апреля поступила в реанимацию с судорогами: у ребенка был ожог пищевода и гортани. Когда кроху откачали, кушать она могла только через зонд.
Когда медики стали разбираться, что же произошло с ребенком, выяснили, что мать малышки — большая любительница заложить за воротник. А чтобы любопытная дочка не мешала разгульному образу жизни, горе-мамаша поила алкоголем и ее.
К счастью, малышка выкарабкалась, из реанимации ее перевели в общее отделение. Вернулся аппетит, но кушать разрешено только бульоны и жидкую пищу. Появился интерес и к игрушкам. До полного выздоровления ребенку еще далеко — девочке требуется помощь психолога.
— Сегодня девочку перевели в районную больницу, — рассказали волонтеры фонда. — Там будет решаться ее дальнейшая судьба и семьи.
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