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Школьники смогут посетить «Москвариум» на ВДНХ в рамках «Московской смены»
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Школьники смогут посетить «Москвариум» на ВДНХ в рамках «Московской смены» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В рамках проекта «Московская смена» школьники смогут посетить «Москвариум» на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы.
«Дети под присмотром педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, освоить новые навыки, позаниматься спортом и принять участие в различных мастер-классах. Всего участники «Московской смены» посетят 26 музеев, семь театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров, среди которых Московский зоопарк, Московский планетарий, Государственный исторический музей, музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, «Москвариум» на ВДНХ, город мастеров «Мастерславль», Театр кошек Ю. Куклачева, театр «Уголок дедушки Дурова» и другие. Список составили с учетом отзывов участников программы прошлого года», — говорится в сообщении.
Программа городского летнего отдыха школьников «Московская смена» в 2018 г. примет детей от семи до 14 лет в 247 центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города. Ребенка можно отдать на интересные ему занятия (спортивные тренировки, уроки профориентации и разнообразные творческие мастер-классы), которые проведут опытные педагоги. Выбрать занятия можно будет в том центре, куда ребенок планирует ходить летом. В 2018 г. время работы центров, присоединившихся к «Московской смене», продлено в будние дни с 9:00 до 19:00.
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