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Голливудские звезды пишут книги для детей
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Голливудские звезды пишут книги для детей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иногда звезды Голливуда не просто актеры, но и писатели. А что? Маршак с Чуковским не обидятся. Разве может помешать карьере актера пара детских книг!

Джон Траволта

Джон Траволта посвятил книгу «Прикоснуться к звездам» сыну Джеффу, страдавшему от врожденного недуга, синдрома Кавасаки (воспаление кровеносных сосудов). Тогда мальчику было 8 лет. Столько же — главному герою книги Джетту, мечтающему управлять самолетом и увидеть звезды вблизи.
В 2009 году багамский отдых актера с семьей закончился жуткой трагедией. 16-летний Джефф трагически погиб, ударившись головой об край ванны.

Джим Керри

Хлебнувший жизни комик Джим Керри отвел душу в произведении под названием «Как вертится Роланд». Автор определил жанр книги как метафизическая сказка. По сути, это философское произведение: главный герой — волна Роланд, которая боится гибели от удара в берег. С развитием сюжета он понимает, что бояться нечего — за ним целый океан. Такая метафора, по замыслу Керри, поможет малышам осознать причастность к большому миру. Джим посвятил книгу внуку Джексону и вместе с дочерью Джейн записал к книге четыре песни.

Вупи Голдберг

Голливудская актриса с русскими корнями Вупи Голдберг (ее прабабушка из Одессы) написала целый цикл «Сахарные балерины» — о приключениях девочки Саши с двойной фамилией (внимание!) Петракова-Джексон. Она переехала в Нью-Йорк из провинции, чтобы заниматься балетом. В книге есть все: испытания, зависть, преодоление и катарсис.

Джери Холлиуэлл

Забыли, кто это? Веснушчатая солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл. Она выпустила шесть книг сказок про Юджинию Лавендер. Помимо коротких историй, там есть головоломки и кроссворды. Первая книга мгновенно разошлась по Англии тиражом 250 тысяч экземпляров.

Мадонна

Мадонна стала сказочницей временно — пока была замужем за режиссером Гаем Ричи. Как раз в тот период певица написала шесть книг для детей. Первая, «Английские розы», стала бестселлером и была издана в 100 странах. Но после развода с Ричи в 2008 году писательский напор Мадонны испарился.
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