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Детский арт-фестиваль Big Baby Boom пройдет 12-13 мая
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Детский арт-фестиваль Big Baby Boom пройдет 12-13 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Москве 12 и 13 мая пройдет детский арт-фестиваль. Он состоится на территории коворкинга DI Тelegraph в Центральном телеграфе.
В программе — творческие мастер-классы от студий и школ для взрослых и детей, маркет детских товаров, концептуальной одежды для детей и товаров для дома и души, детское модное шоу KID’S FASHION WEEKEND, стильные фотозоны и фотографы, а также детское кафе и фудкорт.
«Мы проводим наши арт-фестивали, чтобы собрать на одной площадке единомышленников. Детей, которые свободные и любознательные, весёлые и открытые. Взрослых, которые интересуются творческим развитием своих детей, находятся в поиске лучших детских товаров и которые открыты для новых интересных встреч», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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