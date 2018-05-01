Детский арт-фестиваль Big Baby Boom пройдет 12-13 мая

В Москве 12 и 13 мая пройдет детский арт-фестиваль. Он состоится на территории коворкинга DI Тelegraph в Центральном телеграфе

В программе — творческие мастер-классы от студий и школ для взрослых и детей, маркет детских товаров, концептуальной одежды для детей и товаров для дома и души, детское модное шоу KID’S FASHION WEEKEND, стильные фотозоны и фотографы, а также детское кафе и фудкорт.

«Мы проводим наши арт-фестивали, чтобы собрать на одной площадке единомышленников. Детей, которые свободные и любознательные, весёлые и открытые. Взрослых, которые интересуются творческим развитием своих детей, находятся в поиске лучших детских товаров и которые открыты для новых интересных встреч», — говорится в сообщении на официальном сайте.

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