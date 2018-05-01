Мутизм: когда молчание — болезнь

СодержаниеМутизм: речевое расстройство или болезнь?Причины развития мутизмаВиды мутизма и его основные симптомыМетоды лечения мутизма у детей и взрослыхЕсли ребенок не поддерживает общения с окружающим миром…

«Потерять дар речи» — фраза, которую хотя бы раз в жизни произносил каждый из нас. Но далеко не всем известно, что такое действительно может произойти. И название данному явлению — мутизм. Это состояние, когда функциональность речевого аппарата и восприятие речи у человека сохраняются, но по каким-либо психологическим или физиологическим причинам он перестает разговаривать. MedAboutMe предлагает разобраться, когда молчание является болезнью и что нужно делать, чтобы вернуть себе способность к разговору.

Мутизм: речевое расстройство или болезнь?

«Онемел от ужаса», «От страха все слова из головы вылетели», «От робости язык проглотил» — все эти идиомы, как нельзя лучше описывают основной принцип развития мутизма. Это тяжелое расстройство инициации речи получило свое название от латинского слова «mutus» — молчание. Мутизм является болезнью, а точнее патологическим состоянием, при котором человек молчит, но функции речевого аппарата и слуха, а также способность понимать речь окружающих сохраняется.

Неврология рассматривает мутизм, как невротическое нарушение речи, психология — как утрату способности формирования социальных контактов, а психиатрия относится к данному состоянию, как к одной из основных составляющих различных психических отклонений, например, шизофрении, истерии или психозов.

Сегодня мутизм принято трактовать, как поведенческое и эмоциональное расстройство, свойственное чаще всего детям в возрасте от 3 до 9 лет. Но и взрослые могут оказаться в группе риска и пополнить ряды мутистов (именно так называют пациентов с данным диагнозом). Гораздо чаще это женщины. Однако и чрезмерно чувствительные, эмоциональные и ранимые мужчины могут при определенных обстоятельствах, как говорится, потерять дар речи.

Причины развития мутизма

Отличить мутизм от других заболеваний, имеющих примерную одинаковую клиническую картину, достаточно сложно. Но определение причины развития данного состояния является основополагающим, как для диагностики, так и для выбора адекватного лечения. Нарушение речи может возникать на фоне:

имеющихся психопатологических отклонений, например, аутизма у детей, депрессии, задержки развития и др. ; индивидуальных особенностей характера человека, его повышенной чувствительности, ранимости и т. д. ; стресса, сопровождающего пациента постоянно, или сильных эмоциональных потрясений; наличия определенных патологий строения органов речевого аппарата, например, короткой уздечки или так называемой «волчьей пасти»; неправильных методов воспитания и особенностей отношений в семье, наследственной предрасположенности, условий окружающей среды.

Определить причину мутизма у детей довольно сложно. Наиболее подвержены развитию такого состояния дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые начинают значительную часть своего времени проводить вне семейного круга.

Можно также выделить ряд факторов, способных спровоцировать развитие мутизма у взрослых. В основном это:

черепно-мозговые травмы; стрессы и сильные потрясения; выход из комы; нарушенное кровообращение головного мозга; некоторые психические расстройства; соматические заболевания.

В зависимости от причин и особенностей проявления заболевания определяется тактика лечения и время, необходимое, чтобы вернуть человеку способность к разговору.

Виды мутизма и его основные симптомы

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, мутизму присвоен свой идентификатор — F94.0. В частности, речь идет об элективном мутизме, которым в основном страдают дети. По статистике, такой диагноз ставят приблизительно 1 из 150 детей. Интересно, что чаще всего развитию мутизма подвержены девочки. Элективный мутизм также называется избирательным. При таком состоянии ребенок может быть активным и болтливым в привычной для него среде, то есть в семье, но полностью замолкать в детском саду и школе, или же терять дар речи в присутствии определенных людей. Нередко такое поведение ребенка взрослые воспринимают, как социальный протест, и пытаются решить проблему с помощью радикальных воспитательных методов. Но это в корне не правильно, ведь своевременное определение и лечение мутизма позволит избежать проблем с психологическим состоянием ребенка по мере его взросления.

Наиболее распространенным среди детей и взрослых принято считать психогенный мутизм — состояние, при котором человек утрачивает способность разговаривать после сильной психической травмы. Выделяют несколько форм психогенного мутизма:

Истерический мутизм наступает после испытанного человеком сильного шока. Продолжительность такого состояния может быть разной, и составлять от пары-тройки секунд до нескольких недель, а то и месяцев. Логофобическая форма, как видно из ее названия — это молчание, вызванное страхом услышать собственный голос. Чаще всего такое состояние развивается у детей школьного возраста.

Существует и другая классификация мутизма, выделяющая следующие виды данного речевого расстройства:

Селективный (он же элективный или избирательный) — мутизм, при котором человек не может говорить при определенных обстоятельствах или в общении с конкретными людьми. В исследованиях описывается случай, когда девочка, проживающая постоянно только со своей матерью, замолкала, когда в доме появлялся отчим. При его отсутствии ребенок был активным и разговорчивым. Когда первый отчим разошелся с ее матерью, состояние девочки сразу же нормализовалось. Но все повторилось, когда в доме опять появился мужчина. Акинетический мутизм представляет собой комплекс речевых и двигательных нарушений. Апалический синдром — это полное отсутствие какой-либо реакции на внешние раздражители, что по своей картине напоминает состояние комы.

Среди основных симптомов мутизма, указывающих на необходимость срочно обратиться к врачу, можно отметить:

полное отсутствие речевого общения, длящееся более месяца; сохранение способности слышать и понимать речь окружающих; отсутствие патологий речевого аппарата и сохранение интеллектуальных способностей; невозможность говорить в определенных ситуациях, при волнении или других эмоциональных колебаниях; общение человека письменной речью, жестами, мимикой и др.

Таким образом, единственным явным признаком возможного развития мутизма является отсутствие разговорной речи. Также в зависимости от вида расстройства возможны некоторые двигательные нарушения.

Методы лечения мутизма у детей и взрослых

Лечение мутизма должно представлять собой комплекс мероприятий. С учетом вида диагностированного расстройства это могут быть психотерапевтические и медикаментозные методы. Также лечение может выполняться, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Но стоит отметить, что универсальной терапии при мутизме не существует. Из лекарств могут применять ноотропы, нейролептики, антидепрессанты, антипсихотические и другие виды препаратов. К общей психологической поддержке относят:

коррекцию тревожного состояния пациента; работу над преодолением стрессов и страхов; социальную адаптацию больного и др.

Что именно пациенту нужно прорабатывать с психологом, определяется в индивидуальном порядке.

При комплексном лечении пациенту могут назначаться дополнительные терапевтические процедуры, например массаж, дыхательная и лечебная гимнастика, фото— и арттерапия и т. д. Если причины развития мутизма физиологические, то есть опухоли головного мозга, гематомы и прочие последствия травм, пациенту потребуется и хирургическое лечение.

Если ребенок не поддерживает общения с окружающим миром…

Как известно, общение для ребенка — основной способ познавать окружающий мир. Причины возникновения избирательного мутизма до сих пор не ясны, но к ним может относиться повышенное беспокойство малыша, его ранимость и чувствительность, гиперопека со стороны одного из родственников и многие другие факторы, присутствующие в основном в семье. Совершенно ошибочно окружающие могут «приписывать» ребенку-мутисту диагноз аутизм. Но это два совершенно разных заболевания, как по природе, так и по своим клиническим проявлениям.

Лечение элективного мутизма у детей должно быть комплексным. Над ним должны работать и в семье, и в школе, и в больнице. В противном случае избирательный мутизм, оставшийся без внимания родителей, может стать причиной изоляции, низкой самооценки и развития социальных тревожных расстройств. Чтобы избежать печальных последствий, нужно с особым вниманием относиться к состоянию своего ребенка и при малейших тревожных его изменениях обращаться к специалистам.

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