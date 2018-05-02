254 года назад был основан Императорский Воспитательный дом

2 мая 1764 года по приказу Екатерины II был заложен Императорский Воспитательный дом, принимавший жить и учиться сирот, подкидышей и беспризорников. Сегодня государство обязано заботиться о каждом ребёнке, который оказался без попечения родителей. Как права сирот и приёмных семей защищают сейчас, и как законодательство в этой сфере будет развиваться дальше, в материале « Парламентской газеты ».

Новаторский детский дом Екатерины II Когда-то шикарное здание на Москворецкой набережной служило приютом для «приносных детей с особым гошпиталем сирым и неимущим родильницам». Детский дом заложили в 1764 году по манифесту Екатерины II об «Учреждении Московского Воспитательного дома», а его вдохновителем и куратором стал генерал-поручик Иван Бецкой

И хотя это было не первое заведение для сирот, во многом Воспитательный дом стал родоначальником новых направлений политики в отношении детей. Например, по плану Бецкого в доме обучали ремёслам, грамоте, математике, истории и иностранным языкам. Причём «из сего столь преполезного основания в изучении не выключается и женский пол», что стало прообразом обязательного государственного образования, доступного обоим полам. Императорский Московский Воспитательный дом — это и колыбель педиатрии. С момента его основания к детям были приставлены медработники — доктора, лекари и повивальные бабки. В конце XIX века в доме появилась Окружная больница «для служителей и питомцев», а после упразднения сиротского заведения в результате Октябрьской революции здесь был основан Институт педиатрии (впоследствии НИИ педиатрии, просуществовавший до 1962 года).

Основная задача — чтобы дети воспитывались в семье

Сегодня госполитика по отношению к детям-сиротам заложена в Семейный кодекс и Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятый в 1996 году. Закон всё время пополняется — например, в 2012 году в нём закрепили обязанность субъектов выделять сиротам, выпустившимся из детских домов, благоустроенное жильё. Эту норму донастраивают по сей день — 12 апреля 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому предусматривается федеральный учёт детей-сирот, нуждающихся в отдельном жилье, и требования для сохранности жилого фонда, чтобы права сирот реализовывали без сбоев во всех регионах.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Поповой, необходимо работать в этом направлении дальше — в том числе уравнять в правах детей, которых взяли под опеку, и тех, кого усыновили. Дело в том, что сегодня усыновлённый ребёнок приобретает статус кровного и автоматически выбывает из очереди на улучшение жилищных условий, предусмотренной для сирот.

За прошедший период времени общими усилиями удалось вдвое (вдумайтесь, коллеги: вдвое) уменьшить число детей, находящихся в детских домах или на специальном учёте.

«Семьи говорят, что они не хотят усыновлять или удочерять ребёнка не потому, что они не полюбили его, а потому, что поддержка от государства в виде жилья, которое получает сирота, более весомая, нежели может дать сама семья», — рассказала Елена Попова

Сенатор считает, что можно было бы апробировать пилотный проект по предоставлению права на жилплощадь усыновлённым детям в одном из регионов, а на основе результатов законодатели сформировали бы нормативно-правовую базу для всей страны.

«Тогда при передаче ребёнка в приёмную семью все вопросы содержания недвижимости будут оставаться за органами опеки, потому что у них гораздо больше рычагов — они могут выходить с исками в суд, понуждать лишённых родительских прав выкупить долю ребёнка. Думаю, надо довести эту идею до разработки законопроекта», — согласилась с инициативой своей коллеги сенатор Елена Попова.

Но главное направление, ради которого принимают последние законы, — чтобы дети, потерявшие родителей, воспитывались не в казённых учреждениях, а обретали новые семьи. Для этого, например, предусмотрели единовременные пособия усыновителям или опекунам при принятии ребёнка в семью, и такую преференцию предоставляют всё в большем количестве регионов. Единовременная выплата, по мнению сенатора, хороша тем, что она позволяет родителям устроить пространство для ребёнка, чтобы его вхождение в семью проходило максимально комфортно.

Валентина Матвиенко. В результате изменений, в том числе законодательных и реализованных в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, количество детей, живущих в сиротских учреждениях, значительно сократилось, сообщала ранее председатель Совета Федерации

«За прошедший период времени общими усилиями удалось вдвое (вдумайтесь, коллеги: вдвое) уменьшить число детей, находящихся в детских домах или на специальном учёте», — сказала председатель палаты регионов на заседании Координационного совета по реализации Стратегии 28 ноября.