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Автомобильные выхлопы повышают риск астмы у детей
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Автомобильные выхлопы повышают риск астмы у детей 

Nauka24news.ru 4 часа назад
Команда ученых Гарварда выяснила, что долгосрочное воздействие загрязнения, связанного с дорожным движением, значительно увеличивает риск развития астмы у детей, особенно в раннем детстве.
Ведущий автор Mary Rice поясняет: «Наши предыдущие исследования показали, что жизнь возле крупных дорог и пожизненное воздействие загрязнителей воздуха связано с более низкой функцией легких у детей семи-десятилетнего возраста. Мы подозревали, что эти воздействия также будут связаны с педиатрической астмой». Исследователи проанализировали данные более 1520 детей, родившихся в период с 1999 по 2002 год. В рамках проекта матери предоставляли медицинскую, социально-экономическую и демографическую информацию, в том числе историю проживания.
Ученые использовали картографические технологии для определения расстояния между домашним адресом каждого ребенка и ближайшей главной дорогой. Они также связали домашние адреса с данными переписи и атмосферными данными со спутников, для расчета ежедневного воздействия тонкодисперсных частиц. Они попадают в воздух от сжигания топлива, включая автомобили, электростанции и другие источники загрязнения.
Дальнейший анализ географических данных и анкеты выявил четкие закономерности. Наиболее поразительно, что жизнь близко к главной дороге оказалась связана с детской астмой во всех исследованных возрастах. «Дети, живущие менее чем в 100 метрах от главной дороги, имели почти в три раза больше шансов на астму, … по сравнению с детьми, живущими более чем в 400 метрах от главной дорогой», говорят эксперты. «Даже в районе, где уровень загрязнения относительно низок и соответствует нормам Агентства по охране окружающей среды, есть повышенный риск развития астмы в детском возрасте».
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