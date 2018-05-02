19 мая в Уфе пройдет второй Родительский форум

Программа II республиканского Родительского форума, который состоится в Уфе 19 мая, разрабатывается и готовится с привлечением большого количества экспертов и практиков республиканского и федерального уровня и обещает быть очень яркой, полезной, интересной и насыщенной. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Форум проводится для объединения усилий органов госвласти и общественных организаций в решении вопросов по защите прав детей, формирования условий для повышения эффективности профилактики проблем у детей и подростков, для вовлечения общества в социально значимые дела, обмена опытом работы с семьями.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, дискуссионные площадки, работа консультационных служб для родительской общественности.

Первый Родительский форум состоялся 1 июня 2017 года в Государственном Собрании РБ и собрал на своей площадке более 500 родителей.

Для участия во II Республиканском Родительском форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте https://roditelskiy-forum-2018.timepad.ru/event/712309/.

Форум состоится в Конгресс-Холле. Его организаторы: Министерство образования РБ, Госсобрание РБ, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, региональная общественная организация «Продвинутые родители» и Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в РБ.