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19 мая в Уфе пройдет второй Родительский форум
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19 мая в Уфе пройдет второй Родительский форум 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Программа II республиканского Родительского форума, который состоится в Уфе 19 мая, разрабатывается и готовится с привлечением большого количества экспертов и практиков республиканского и федерального уровня и обещает быть очень яркой, полезной, интересной и насыщенной. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
Форум проводится для объединения усилий органов госвласти и общественных организаций в решении вопросов по защите прав детей, формирования условий для повышения эффективности профилактики проблем у детей и подростков, для вовлечения общества в социально значимые дела, обмена опытом работы с семьями.
В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, дискуссионные площадки, работа консультационных служб для родительской общественности.
Первый Родительский форум состоялся 1 июня 2017 года в Государственном Собрании РБ и собрал на своей площадке более 500 родителей.
Для участия во II Республиканском Родительском форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте https://roditelskiy-forum-2018.timepad.ru/event/712309/.
Форум состоится в Конгресс-Холле. Его организаторы: Министерство образования РБ, Госсобрание РБ, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, региональная общественная организация «Продвинутые родители» и Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в РБ.
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