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Языковой лагерь «Сочный English»
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Языковой лагерь «Сочный English» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Лагерь предлагает размещение детей в Подмосковье и в отеле «Долина 960» в Сочи. Обучение английскому происходит в виде игры-квеста, в атмосфере студенческого городка в Оксфорде: детей распределяют по «колледжам» в соответствии с их уровнем знания языка и на протяжении всей смены они решают задачки и разгадывают тайны. Все общение происходит исключительно на английском языке.
В лагере четырех-пятиразовое питание, шведский стол, размещение в комнатах от двух человек и полное погружение в языковую среду без выезда из родной страны для детей от 10 до 17 лет. Кроме занятий английским ребята посещают курсы фотоискусства, драмы, литературы, лидерства, бизнеса, а также мастер-классы по ведению видеоблога, созданию креативной фотографии, знакомятся с современной журналистикой. Стоимость одной смены (2 недели) в лагере Подмосковья от 56 000 руб., в Сочи — от 125 000 руб.
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