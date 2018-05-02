Языковой лагерь «Сочный English»

Лагерь предлагает размещение детей в Подмосковье и в отеле «Долина 960» в Сочи. Обучение английскому происходит в виде игры-квеста, в атмосфере студенческого городка в Оксфорде: детей распределяют по «колледжам» в соответствии с их уровнем знания языка и на протяжении всей смены они решают задачки и разгадывают тайны. Все общение происходит исключительно на английском языке.

В лагере четырех-пятиразовое питание, шведский стол, размещение в комнатах от двух человек и полное погружение в языковую среду без выезда из родной страны для детей от 10 до 17 лет. Кроме занятий английским ребята посещают курсы фотоискусства, драмы, литературы, лидерства, бизнеса, а также мастер-классы по ведению видеоблога, созданию креативной фотографии, знакомятся с современной журналистикой. Стоимость одной смены (2 недели) в лагере Подмосковья от 56 000 руб., в Сочи — от 125 000 руб.