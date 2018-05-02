Девятилетний мальчик в тельняшке пропал в Тогучинском районе НСО

В городе Тогучин Новосибирской области пропал ребенок.

Как сообщается на странице поискового отряда «Маяк», пропавшего мальчика 2009 г.р. последний раз видели днем 30 апреля на ул. Боровой в г. Тогучине. Рост пропавшего ребенка — 120 см, волосы светлые, телосложение худощавое. Он был одет в джинсовку, тельняшку с длинными рукавами и зеленое трико.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего ребенка, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру экстренных служб 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-0911.