Ещё
Девятилетний мальчик в тельняшке пропал в Тогучинском районе НСО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девятилетний мальчик в тельняшке пропал в Тогучинском районе НСО 

АиФ-Новосибирск 58 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В городе Тогучин Новосибирской области пропал ребенок.
Как сообщается на странице поискового отряда «Маяк», пропавшего мальчика 2009 г.р. последний раз видели днем 30 апреля на ул. Боровой в г. Тогучине. Рост пропавшего ребенка — 120 см, волосы светлые, телосложение худощавое. Он был одет в джинсовку, тельняшку с длинными рукавами и зеленое трико.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего ребенка, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру экстренных служб 112 или на номер поисково-спасательного отряда «Маяк» 8-951-393-0911.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В столице Сибири пятилетнего малыша ударило током на аттракционе В Новосибирске прошло открытие 4 Российско-итальянского кинофестиваля Разреши себе. Проект, который помогает женщинам раскрыться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»25
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли3
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение