Найденную с мёртвой матерью новорождённую девочку доставили в Воронеж 

Состояние ребенка не вызывает у врачей опасений. Стало известно о состоянии новорождённой девочки, найденной в пятницу, 4 мая, на окраине села Подгорное Калачеевского района рядом с телом матери. Родившуюся раньше времени малышку доставили в Воронежскую детскую областную больницу №1. По данным источника «Вести-Воронеж», жизнь ребёнка вне опасности. Тело 30-летней женщины нашли в поле на окраине села. Рядом с ней, завёрнутая в мастерку, лежала новорождённая девочка. Состояние недоношенного ребёнка было довольно тяжелым. Вес девочки — всего 1,8 кг. Сколько времени она пролежала в поле — неизвестно. Медикам потребовалось несколько часов, чтобы стабилизировать ее состояние и сделать возможным транспортировку в Воронеж. После этого ребёнка вертолётом Центра медицины катастроф доставили в Воронежскую детскую областную больницу №1. Состояние малышки, по данным источника «Вести-Воронеж», врачи оценивают как стабильное и дают благоприятные прогнозы на будущее. Почему мать девочки, 30-летняя местная жительница, во время родов оказалась вдали от дома и не позвала никого на помощь, неизвестно. Местные жители предполагают, что причиной этого стал семейный конфликт, из-за которого женщина ушла из дома. В селе рассказали, что погибшая женщина вместе с мужем уже растила четверых детей. Семья хоть и не могла похвастаться достатком, но в селе считалась благополучной и на учёте не состояла. В СУ СК РФ по Воронежской области пояснили, что по предварительным данным, женщина скончалась от маточного кровотечения в результате родоразрешения во внебольничных условиях. Сотрудники СК выполняют весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.