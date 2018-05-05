Найденную с мёртвой матерью новорождённую девочку доставили в Воронеж 

Вести Воронеж: последние новости

В Воронежской области 11-летняя школьница попала в больницу после укуса змеи

В Воронеже волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут тренинг по безопасности

Дочка на продажу. Дело узбекской пары о торговле младенцем в Воронеже дошло до суда