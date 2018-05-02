Пропавшую в Воронеже 5-летнюю девочку нашли живой

Ребёнка искали спасатели, волонтёры и кинологи. Пропавшую в Воронеже пятилетнюю девочку нашли живой. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 2 мая. Ребёнка искали добровольцы, спасатели и кинологи с собаками. Сколько точно человек принимали участие в поисковой операции, пока неизвестно. Однако организаторы отметили, что людей было много. Это и позволило оперативно провесить поиски. Сколько времени не было девочки и где её обнаружили, пока неизвестно. Пятилетняя девочка пропала в Воронеже утром 2 мая. Волонтёры оперативно позвали добровольцев на поиски. Местом сбора определили Дальние сады.