Ещё
Тело пропавшего под Воронежем пенсионера нашли в выгребной яме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тело пропавшего под Воронежем пенсионера нашли в выгребной яме 

Вести Воронеж 17 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Стали известны подробности трагедии. Тело пропавшего в новоусманском посёлке Воля 62-летнего пенсионера Николая Н. нашли в выгребной яме на его придомовой территории, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» местные жители. Мужчину с 1 мая искали родственники, волонтёры и полиция, но однако нашли сельчанина случайно — когда родные начали чистить выгребную яму на собственном участке. Это произошло 7 мая. Как пояснили в региональном следственном комитете, по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. — При осмотре тела видимых следов насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным которой местный житель скончался в результате наступления внезапной сердечной смерти, — добавили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Врач воронежской больницы о выжившем после смерти роженицы младенце: она очень красивая В Воронежской области 11-летняя школьница попала в больницу после укуса змеи Почти 80 тыс. воронежских школьников смогут летом отдохнуть бесплатно
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался фильм «В бой идут одни „старики“»5
Худшие эротические сцены в кино
Американские фильмы запретили к показу 9 мая75
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение47
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали22
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение