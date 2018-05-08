Тело пропавшего под Воронежем пенсионера нашли в выгребной яме 

Стали известны подробности трагедии. Тело пропавшего в новоусманском посёлке Воля 62-летнего пенсионера Николая Н. нашли в выгребной яме на его придомовой территории, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» местные жители. Мужчину с 1 мая искали родственники, волонтёры и полиция, но однако нашли сельчанина случайно — когда родные начали чистить выгребную яму на собственном участке. Это произошло 7 мая. Как пояснили в региональном следственном комитете, по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. — При осмотре тела видимых следов насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по предварительным данным которой местный житель скончался в результате наступления внезапной сердечной смерти, — добавили в пресс-службе ведомства. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарья Крымова