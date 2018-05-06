В Воронеже пропал нуждающийся в медпомощи 23-летний парень

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 23-летнего Ивана Важинского.

Парень ушел из дома по адресу: ул. Артамонова, 38 б рано утром 5 мая и до сих пор не вернулся. По информации волонтеров, местный житель нуждается в медицинской помощи.

Приметы Ивана: рост 190 см, худощавого телосложения, неопрятный внешний вид. При себе имеет паспорт и, возможно, дорожную сумку на колесах и портфель.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, волонтеры просят звонить по телефону: 89066702344, 112 или 02.