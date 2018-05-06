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В Воронеже пропал нуждающийся в медпомощи 23-летний парень
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В Воронеже пропал нуждающийся в медпомощи 23-летний парень 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 23-летнего Ивана Важинского.
Парень ушел из дома по адресу: ул. Артамонова, 38 б рано утром 5 мая и до сих пор не вернулся. По информации волонтеров, местный житель нуждается в медицинской помощи.
Приметы Ивана: рост 190 см, худощавого телосложения, неопрятный внешний вид. При себе имеет паспорт и, возможно, дорожную сумку на колесах и портфель.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, волонтеры просят звонить по телефону: 89066702344, 112 или 02.
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