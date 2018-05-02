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В одном из сел Татарстана в реке утонул полуторагодовалый мальчик
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В одном из сел Татарстана в реке утонул полуторагодовалый мальчик 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
ТАСС, 2 мая. Полуторагодовалый ребенок найден утонувшим в реке в одном из сел Татарстана. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"В 20:09 мск 1 мая поступило сообщение, что в селе Большой Сардек Кукморского района пропал полуторагодовалый мальчик. Тело ребенка обнаружено и извлечено из реки Бырбаш местными жителями. Причина происшествия устанавливается. Скорее всего, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, слишком близко подошел к краю берега и, оступившись, упал", — говорится в сообщении.
Как сообщается, отец ребенка с бабушкой занимались хозяйственными работами во дворе дома, ребенок был вместе с ними, играл рядом. В какой-то момент взрослые не заметили, как мальчик вышел со двора. Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов, проводится проверка.
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