В Татарстане утонул полуторагодовалый ребенок. 

В Кукморском районе утонул полуторагодовалый мальчик. Трагедия случилась вечером 1 мая, сообщает пресс-служба МЧС РТ. Сообщение о пропавшем ребенке поступило спасателям накануне вечером от жителей села Большой Сардек Кукморского района. Известно, что мальчик 2016 года рождения играл во дворе частного дома, в то время как его отец и бабушка работали по хозяйству. В какой-то момент ребенок пропал. Взрослые сначала искали его пределах участка, но не найдя решили расширить круг поиска. — В 50 метрах от дома протекала речка Бырбаш. Отец ребёнка решил спуститься вниз по течению речки и в ветвях ивы в 2 метрах от берега обнаружил тело ребенка. Тело унесло от места происшествия вниз по течению на 80 метров. Скорее всего, ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, слишком близко подошёл к краю берега и, оступившись, упал в холодную воду, — рассказали подробности случившегося спасатели. Тело ребенка достали из реки в 19.57. На место происшествия прибыла полиция, сотрудники МВД устанавливают обстоятельства трагедии.