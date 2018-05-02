В Татарстане утонул полуторагодовалый ребенок.

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Умер Тимур Акулов, человек, которого называли министром иностранных дел Татарстана

Умер Тимур Акулов –​ человек, которого называли министром иностранных дел Татарстана

В Казани состоялся пикет в поддержку матерей, ухаживающих за детьми-инвалидами