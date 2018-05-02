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Тестирование показало, что дети выносливее профессиональных спортсменов
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Тестирование показало, что дети выносливее профессиональных спортсменов 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 4 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Дети более выносливы, и их мышцы восстанавливаются быстрее, чем у взрослых. Именно поэтому они вскакивают с утра, бесятся весь день, а к вечеру как будто и не устают вовсе. Дети не могут рассчитывать эффективность своих действий, они совершают много хаотичных и лишних движений, поэтому мышцам приходится подстраиваться под такие нагрузки. Кроме того, детская сердечно-сосудистая система еще не так развита, как взрослая, поэтому мышцы «компенсируют» эту слабость.
Тестируемых разбили на три групы: мальчики 8-12 лет, взрослые, которые не занимаются спортом, и профессиональные спортсмены. Все они интенсивно занимались на велотренажерах. В итоге дети и спортсмены показали результаты выше, чем нетренированные взрослые. Это объясняет, почему родители так быстро устают после активных игр, а детская батарейка не садится.
А дыхание и сердечный ритм у детей восстановились даже быстрее, чем у спортсменов. Специалисты говорят, что, поскольку у детей и так хорошо развита выносливость, если отдавать их в спортивные кружки, лучше сосредоточиться на наращивании мышечной массы, развитии скорости и на обучении техническим приемам.
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