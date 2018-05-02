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Летний творческий лагерь «Академия звезд»
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Летний творческий лагерь «Академия звезд» 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В этом лагере собираются ребята, которые хотят во время летних каникул не только весело отдыхать, но и заняться делом по душе. Здесь каждый может выбрать направление по вкусу: вокал, танцы, спорт, рукоделие, театральное мастерство, программирование, робототехника, 3D-моделирование. Программа смены насыщенная: концерты, КВН, фотокросс, конкурс видеороликов, спартакиада. С детьми занимаются опытные вожатые и педагоги.
Предусмотрено проживание в двухкомнатных номерах (2 человека в одной комнате), круглосуточная медицинская помощь, территория охраняется. Каждая смена (13 дней) имеет свою тематику, стоимость путевки от 40500 руб., есть скидки для постоянных участников и при оплате пребывания до 31.05.2018. В стоимость включено проживание, пятиразовое питание, творческая программа, медицинское обслуживание и трансфер Москва-лагерь-Москва.
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