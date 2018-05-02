В Башкирии 6-летний ребенок утонул в котловане у мясокомбината

30 апреля в Башкирии в селе Верхние Киги произошла страшная трагедия. В котловане, в который сливается кровь из местного мясокомбината, утонул 6-летний ребенок. Вильназ приехал к бабушке и дедушке и отправился гулять с соседскими ребятишками. Поскользнувшись, ребенок свалился в котлован с жидкостью и утонул.

Как сообщили корреспонденту ToDay News Ufa родственники Вильназа, территория вокруг котлована была не огорожена. Родные обратились в полицию и прокуратуру с требованием расследовать трагедию. Мясокомбинат никак не помог семье мальчика.

2 мая Вильназа похоронили.