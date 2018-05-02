Город на летнем отдыхе экономить не будет

Почти четыре миллиарда рублей выделено на детскую оздоровительную кампанию в 2018 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента культуры столицы Владимир Филиппов.

Власти Москвы не сокращали расходы на детскую оздоровительную кампанию этого года. Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, сумма, выделенная на эти цели, по сравнению с прошлым годом не уменьшилась.

— Несмотря на разные экономические турбулентности, происходящие в мире, правительство Москвы ни на копейку в 2018 году не сократило финансирование детской оздоровительной кампании, — отметил Владимир Филиппов . — Я хочу сказать, что мы продолжаем расходовать и инвестировать в наших детей 3,9 миллиарда рублей в год на детскую оздоровительную кампанию.

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы также уточнил, что на отдых за счет средств столичного правительства отправляются в общей сложности более 100 тысяч детей.

При этом Владимир Филиппов отметил, что в этом году в два раза больше родителей-москвичей, чьи дети имеют право на льготный отдых, решили не пользоваться путевкой, сделав выбор в пользу самостоятельной его организации.

Заместитель руководителя Департамента культуры также подчеркнул, что почти всем им на счета были переведены компенсации в размере тридцати тысяч рублей.