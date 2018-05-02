Мама женщины, осуждённой на пожизненное заключение в Багдаде: «Даже не могу к ней выехать!»

Трагедией для всей семьи обернулась история Марины Коноваловой , которую приговорили к пожизненному заключению в Багдаде. Семья не может сейчас даже увидеться с Мариной.

— Туда не дают визы матерям осужденных, чтобы подать апелляцию, — переживает мама Марины Ольга.

О приговоре стало известно вчера от правозащитницы Хеды Саратовой, которая на своей страничке в Фейсбуке рассказала о вердикте багдадского суда в отношении 19 россиянок, обнаруженных в террористическом лагере ИГИЛ (организации, деятельность которй запрещена на территории России).

— Все женщины с детьми маленькими. Эти женщины, по моему мнению, как одна стали жертвами собственных мужей и вербовщиков, — считает Саратова.

31-летняя жительница Любимского района вместе с пятью детьми попала в тюрьму Багдада. Марина уехала из России вместе с мужем в Ирак. А в начале сентября на юге Мосула власти Ирака обнаружили лагерь с жёнами и детьми террористов. Женщину с детьми поместили в местную тюрьму. Посольства стран вели переговоры о возможном возвращении россиянок и детей на родину.