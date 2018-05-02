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В Крыму открывается новый детский лагерь — Гончарова
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В Крыму открывается новый детский лагерь — Гончарова 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Этим летом новый загородный лагерь открывается в Симферопольском районе в поселке Николаевка, куда впервые заедут дети в начале курортного сезона. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.
"В этом году стало на 1 лагерь больше. Мы рады появлению нового детского оздоровительного лагеря в Симферопольском районе в поселке Николаевка. В этом году мы планируем охватить отдыхом и оздоровлением не менее 76% крымских детей школьного возраста", — отметила Гончарова, добавив, что часть детей будет отдыхать в пришкольных лагерях, на тематических площадках, лагерях при центрах детско-юношеского творчества, которых на полуострове насчитывается четыре сотни.
Прежде чем отправлять детей на отдых, в министерстве рекомендуют ознакомиться с реестром оздоровительных учреждений Республики, опубликованном на сайте Минобразования РК.
Этим летом в Крыму будет работать 69 стационарных оздоровительных лагерей для детей. Как и в прошлом году, весь летний сезон будет работать специальная комиссия, которая проконтролирует процесс оздоровления в детских лагерях. В 2017 году было осуществлено 70 выездов комиссии в оздоровительные центры.
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