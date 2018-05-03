Ещё
В Поморье нашли тело утонувшей в Яреньге девочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Поморье нашли тело утонувшей в Яреньге девочки 

АиФ Архангельск 5 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
1 мая на реке Яреньга обнаружил тело ранее утонувшей 9-летней девочки.
Как сообщают в Следственном комитете по Архангельской области, тело нашёл сотрудник администрации Ленского района.
Ранее водолазы нашли тело семилетнего мальчика, который утонул в тот же день. По факту гибели обоих детей Следственными органами проводится доследственная проверка.
Напомним, что трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 апреля, в 500 метрах от поселка Запань Яреньга. Трое детей 7-9 лет — два мальчика и девочка — вышли на лед реки и провалились. Спастись смог один мальчик. По его словам, его друзей сильным течением унесло под лед, а ему удалось удержаться и выбраться на сушу.
АиФ Архангельск: последние новости
В Архангельске оцепили улицу из-за найденной гранаты Архангельская городская ёлка зажжётся 25 ноября «Бассейн в воронке от снаряда». Как жили архангельские дети войны?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение