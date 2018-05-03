В Поморье нашли тело утонувшей в Яреньге девочки

1 мая на реке Яреньга обнаружил тело ранее утонувшей 9-летней девочки.

Как сообщают в Следственном комитете по Архангельской области, тело нашёл сотрудник администрации Ленского района.

Ранее водолазы нашли тело семилетнего мальчика, который утонул в тот же день. По факту гибели обоих детей Следственными органами проводится доследственная проверка.

Напомним, что трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 апреля, в 500 метрах от поселка Запань Яреньга. Трое детей 7-9 лет — два мальчика и девочка — вышли на лед реки и провалились. Спастись смог один мальчик. По его словам, его друзей сильным течением унесло под лед, а ему удалось удержаться и выбраться на сушу.