На Камчатке задержан директор рынка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. / ТАСС /. Полицейские Камчатки задержали 48-летнего директора рынка в Петропавловске-Камчатском, подозреваемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере — 3,5 млн рублей. Следственный отдел Следственного комитета России по Камчатскому краю уже возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, с 2011 по 2014 год подозреваемый, являясь директором универсального рынка ООО «Траст-М» в Петропавловске-Камчатском, получил от коммерсанта, желающего снять хорошее место на рынке, первую часть коммерческого подкупа в сумме 900 тыс. рублей. Позже подозреваемый незаконно получил оставшуюся часть коммерческого подкупа в сумме 2,6 млн рублей. Всего итоговая сумма подкупа составила 3,5 млн Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере", — отмечается в сообщении.