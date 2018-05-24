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На Камчатке задержан директор рынка
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На Камчатке задержан директор рынка 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские Камчатки задержали 48-летнего директора рынка в Петропавловске-Камчатском, подозреваемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере — 3,5 млн рублей. Следственный отдел Следственного комитета России по Камчатскому краю уже возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"По версии следствия, с 2011 по 2014 год подозреваемый, являясь директором универсального рынка ООО «Траст-М» в Петропавловске-Камчатском, получил от коммерсанта, желающего снять хорошее место на рынке, первую часть коммерческого подкупа в сумме 900 тыс. рублей. Позже подозреваемый незаконно получил оставшуюся часть коммерческого подкупа в сумме 2,6 млн рублей. Всего итоговая сумма подкупа составила 3,5 млн Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере", — отмечается в сообщении.
Преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Камчатскому краю. Директор рынка был задержан с поличным в момент получения денег. Сейчас следствие проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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