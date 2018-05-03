Не чужие дети в детском доме

СодержаниеДетский дом vs семьяЧего на свете не бываетИталияИзраильГерманияГолландияФинляндияЯпонияМусульманские страныСША

Почему дети попадают в детский дом или приют? Если причины связаны с драматическими событиями, тогда это трагедия. Но если ребятишки оказались в детдоме при живых родителях или родственниках, тогда это трагедия вдвойне. Проблемами детей-сирот в России занимаются работники социальных служб и правозащитники, но почему-то число деток, в домах малютки или интернатах, не уменьшается, а растет. В то же время, есть в мире страны, где попросту не существует такого понятия, как «детский дом». Почему так происходит и каким образом государство помогает обществу справиться с подобной проблемой, читатели узнают из обзора на MedAboutMe.

Детский дом vs семья

Основной смысл Декларации прав ребенка заключается в том, что человечество обязано давать детям лучшее, что оно имеет. Государства должны наилучшим образом обеспечивать соблюдение интересов детей. Забота о ребенке распределяется между родителями и государством.

А если родителей по каким-либо причинам нет? Ведь каждому человеку нужна семья! Тогда эту функцию выполняет государство и определяет ребенка в «казенную» семью, т.е. в детских дом. В российских детских домах на попечении государства находятся тысячи детей.

Комментарий экспертаМеруерт Аргинбаева, волонтер центра волонтерской работы «KOMANDA»

Причин, по которым дети попадают в детские дома или интернаты несколько:

малыши остались без родителей и не нашлось людей, согласных быть их опекунами, т.е.дети-сироты; родители есть, но они не могут или не хотят заботиться о своих детях; дети с особенностями развития, т.е. вырастить такого ребенка в домашних условиях трудно.

В детских домах, интернатах и приютах дети могут провести от года до нескольких лет. Многие вообще остаются там до совершеннолетия.

Приют или центр поддержки, как их иногда называют, представляет собой некую буферную зону для детей, временно изъятых органами опеки у родителей. Здесь находятся и дети, которых родители сознательно отдали государству на время. Если же родители так и не заберут детей домой, то их отправляют в детский дом насовсем.

Многие родители просто не справились со своими обязанностями или у них элементарно не хватило опыта для воспитания ребенка. Часто они просто очень молоды и воспитание малышей представляется им очень сложным делом. Иногда же неблагополучие заходит настолько далеко, что у семьи нет ресурсов для изменения ситуации и родители решаются на то, чтобы отдать одного или двух детей в приют или интернат.

Многие из детей-детдомовцев никогда не попадут в семью, поэтому и суп в «казенном доме» хуже того, что варит мама, и вольностей домашних тоже нет. В детском доме должен быть порядок и режим, т.е. даже в туалет дети ходят только в определенное время.

Личный опытЛидия Галевская, логопед Дома ребенка

Дети здесь хорошие и они ни в чем не виноваты. Виноваты перед ними мы, взрослые, что допускаем подобное. Виноваты все, начиная с родителей и родственников. Я работаю в детском доме много лет, но все равно не могу понять: как можно не взять к себе ребенка, если близкие или дальние родственники знают, что случилось с малышом и его родителями, знают, как страдает дитя в этих условиях. Мы все испытываем искреннюю радость за детей, которых усыновляют. К сожалению, такое бывает совсем не часто. Счастливых историй усыновления в детском доме единицы.

Воспитанники российских детских домов с раннего детства приучены самостоятельно пробиваться в жизни и хорошо знают, что найти свой путь непросто. Многие сумели преодолеть сложности и социализироваться.

Среди многочисленных воспитанников интернатов и детских домов немало известных личностей:

Самая необычная «должность» у одного из бывших воспитанников детских домов Сергея Котова . Доктор наук, он живет и работает в Твери, но «по совместительству» — король Ганы.

Чего на свете не бывает

А не бывает во многих странах такого, чтобы дети жили вне семьи. Безусловно, в любой стране случается так, что дети остаются без родителей. Виной тому и естественные причины, и природные катаклизмы, и военные конфликты. Однако правительства большинства стран мира прилагают максимум усилий, чтобы ребенок, оставшийся без попечения родителей, не грустил в «казенном» доме, а почувствовал всю теплоту и заботу в окружении любящих людей.

Италия

В Италии детей обожают, холят и лелеют, но это не значит, что там нет детей-сирот. В стране Джанни Родари нет детских домов с 2006 года, когда на государственном уровне было принято решение о модернизации имеющихся заведений, где содержались дети-сироты или оставшиеся без попечительства родственников. В Италии существуют специальные дома, называемые «коза фамилия», т.е. семейный детский дом, куда направляют детей-сирот. Кроме того, ребенок может воспитываться при монастыре. Распределение детей происходит по возрастному принципу.

Часто семейный дом становится местом временного проживания детей, пока его родные родители не докажут, что они в состоянии обеспечить достойное содержание для ребенка.

Личный опытМария Стелла, детский врач, Италия

Я работаю врачом, а не социальным работником, но так как я мама и врач, то знакома с этим вопросом. У нас в Италии существуют семейные дома, где живут и воспитываются дети, их распределяют в подобные семьи соответственно обстоятельствам и возрасту.

Бывает, что в такие дома принимают беременных женщин или мамочек с маленькими детками, ожидающих судебного решения, касающегося несовершеннолетних.

Подобные заведения обычно копируют жизнь в семье, сохраняя распорядок дня и порядки, заведенные в обычных семьях, т.е. придерживаются режима, сопровождают ребенка в школу.

Хочу отметить, что затруднительное финансовое положение никогда не может стать причиной отправки ребенка в детский семейный дом. Если экономические условия сложные, то государство оказывает помощь семьям с низкими доходами, позволяющую растить малышей.

Кроме того, в стране развита волонтерская деятельность и специальные благотворительные проекты поддержки малоимущих семей. Например, я являюсь организатором одного из таких центров «Один из нас». Мы не относимся к социальным службам, но активно помогаем мамам, попавшим в сложное положение, воспитывать детей. Мы стараемся, чтобы они стали по-настоящему хорошими мамочками и научились справляться со своими малышами. Как врач, я сотрудничаю с больницей, и мы помогаем женщинам, обеспечивая их молочными смесями, если это необходимо, оплачивая товары первой необходимости для мамы и ребенка, оказываем врачебную помощь.

Израиль

К детям здесь относятся трепетно, и поэтому детских домов здесь нет, как нет и беспризорников. Количество желающих усыновить ребенка намного превышает число детей, оставшихся без родительского попечения. С женщинами, которые задумались об аборте, проводятся беседы, их всячески уговаривают не лишать жизни ребенка. В случае отказа от малыша (крайне редкие!), ребенка сразу же усыновляют.

Понятие «детский дом» по-израильски очень отличается от того, к чему привыкли в России. В Израиле детским считается место, где ребенка содержат, пока он ждет оформления документов на усыновление. Это может быть другая семья или интернат, но условия будут несравнимы с российскими.

Больных деток содержат в больнице, где за ними, кроме медперсонала, присматривают волонтеры, которым приоритетно предоставляется право усыновления детей.

Германия

В стране Шиллера и Гете детские приюты и дома существуют, но их количество невелико. Как правило, детские дома финансируются за счет государства, органов местной власти, частных пожертвований. В детские заведения попадают дети-отказники, те, чьи родители лишены прав воспитывать ребенка, дети, подвергшиеся насилию в своих семьях или потерявшие родителей в силу каких-либо причин.

Содержание ребятишек в подобных заведениях отличается от привычно-скудного в российских детских домах. Каждый ребенок обеспечивается всем необходимым, подростки живут в отдельных комнатах, все дети посещают школу.

В Германии поощряется волонтерская работа в детских приютах и домах. Она бесплатна, но значительно повышает социальный статус волонтера в обществе.

Голландия

Проблема сиротства была актуальна в Нидерландах в средние века. Тогда же по всей стране строились приюты для детей-сирот в качестве благотворительных акций. Богатые люди страны, стараясь искоренить это явление в обществе, вкладывали деньги в воспитание сирот, чтобы дать им возможность приобрести необходимую профессию. К началу 18 века детей-беспризорников в Нидерландах не осталось.

В современной Голландии детских домов просто не существует. Если ребенок по какой-то причине остался без родителей, социальные службы подыскивают для него новую семью, потому что желающих усыновить малыша более чем достаточно.

Финляндия

Следы государственного детского дома в Финляндии обнаружить невозможно. Существуют частные приюты для детей, оставшихся без родителей и, так называемые, SOS-деревни. Часто детей определяют в детский дом из-за злоупотребления родителей крепкими напитками или жестокого обращения с ребенком. «Лишения прав» в российском понимании у финнов нет, как нет у них и понятия «социальное сиротство».

За родителями, чьи дети попадают в детский дом, сохраняется право восстановить семью, когда к ним не будет претензий со стороны социальных служб.

Принципиальное отличие «изъятия» ребенка из семьи в финском государстве в том, что процедура является не наказанием, а мерой защиты ребенка. Дети попадают в приюты не на всю жизнь, а на несколько лет. Общение с родителями в это время предусмотрено законом.

Япония

Не так давно японским парламентом было пересмотрено законодательство, принятое 70 лет назад, касающееся детей-сирот. Согласно новому закону, каждый ребенок получает право расти в семейной среде. Прежде в Японии не приветствовалось усыновление детей. С принятием нового законодательства, для детей, оставшихся без родителей или деток из неблагополучных семей, будут искать приемную семью. Детский дом будет рассматриваться как самый последний вариант. В Японии примерно 85% детей-сирот живут в детских учреждениях. Нередко туда попадают дети, страдающие из-за насилия в семье. С принятием нового закона, таким детям будут подыскивать достойную семью. К 2029 году власти Японии намерены уменьшить количество детей в детских домах вдвое.

Мусульманские страны

В мусульманских странах понятие «усыновление» в том смысле, как его понимают на западе, отсутствует. Ислам предполагает «опеку», которая обязывает содержать и заботиться о ребенке-сироте, не давая ему свою фамилию. Так называемое «закрытое усыновление» по западному образцу, когда от ребенка скрывают его происхождение, в мусульманской стране не принято. Считается, что детей не следует вводить в заблуждение. На опекунов возложены обязанности по заботе о содержании, воспитании, образовании и надзору за воспитанниками. Как правило, ребенок попадает к родственникам, поэтому ему обеспечены искренность и поддержка со стороны новой семьи.

О том, что американцы нестандартно подходят к решению многих проблем свидетельствует и практика усыновления детей в Америке.

Во-первых, эта процедура очень популярна. Многие знаменитости усыновляют детвору со всего света ( Анджелина Джоли , например).

Во-вторых, детских домов, где дети проживали бы постоянно, в Штатах тоже нет.

В-третьих, в стране существует «фостерная» система, т.е. дети, оказавшиеся без семей, определяются на воспитание и содержание в приемную или фостерную семью (foster в переводе означает «способствовать, ухаживать, опекать»).

Фостерные родители делают это не бесплатно и не постоянно. Обычно дети живут с фостерными родителями до года и проходят курс адаптации после событий, ставших причиной потери родителей.

Американская «фостерная» система опекунства не предполагает полного усыновления детей, т.к. часто родители детей живы, что значительно затрудняет процесс усыновления по американским законам.

У итальянцев есть пословица, смысл которой сводится к тому, что для ребенка в беде полезнее закрытый рот и открытые объятия. Во многих странах есть дети-сироты, как есть и желающие их усыновить или, хотя бы, добиться разрешения на опеку.

Когда в стране много людей, готовых усыновит любого ребенка, оставшегося без внимания и заботы, разве это не доказательство того, что общество думает о будущем страны? Все дети нуждаются в заботе и любви со стороны взрослых. Если ребенок-сирота плачет, разве его слезы менее горьки, чем страдания родного малыша?

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