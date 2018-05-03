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В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни
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В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни 

АиФ-Уфа 4 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе родители могут воспользоваться услугой по кратковременному присмотру за ребенком в возрасте до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Минимальное время присмотра составляет 165 минут, максимальное — 195 минут. Услугой можно воспользоваться не более двух раз в неделю.
Данная услуга оказывается организациями социального обслуживания населения, оказывающими услуги на дому. Для её получения родителю или иному законному представителю ребенка нужно подать заявление с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании по адресу: ул. Гафури,103. Телефон: 250-77-00.
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