В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни

В Уфе родители могут воспользоваться услугой по кратковременному присмотру за ребенком в возрасте до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Минимальное время присмотра составляет 165 минут, максимальное — 195 минут. Услугой можно воспользоваться не более двух раз в неделю.

Данная услуга оказывается организациями социального обслуживания населения, оказывающими услуги на дому. Для её получения родителю или иному законному представителю ребенка нужно подать заявление с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании по адресу: ул. Гафури,103. Телефон: 250-77-00.