Куда уходит няня: 6 причин, по которым помощницы сбегают из семей

Рассказывает эксперт по подбору нянь и гувернанток, а также мама четырех дочерей Ольга Чечулина. На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… Ой! А куда ушла няня? Стража! Не нужно стражу звать — я знаю, куда, а главное, почему уходят няни. И поделюсь своими секретами, чтобы ваша изумительная помощница непременно осталась до тех пор, пока вы в ней будете нуждаться. Беседуя с нянями, которые ищут новую работу, я поняла: няня не уходит из семьи, в которой комфортно, где есть взаимопонимание с родителями, налажен контакт с ребенком и не снижают зарплату. Важно соблюдать условия, о которых договорились в начале сотрудничества. Давайте сначала рассмотрим, какие вопросы необходимо обсудить с няней, а потом выясним, почему же няни увольняются. Режим работы и оплата • График работы. Например, 5 рабочих дней и 2 выходных или 6 рабочих и 1 выходной; количество часов в день, точное время прихода няни. • Оплата. Помесячная (оклад) или почасовая. • Дни и частота выплаты зарплаты. • Оплата переработок. • Продолжительность и график отпусков няни. • Оплата отпуска. Варианты: без оплаты, 50% или 100% от оклада. • Оплата дней «вынужденного простоя». Дни, в которые няня не работала по личным причинам работодателя (приехала бабушка, уехали отдыхать). Стандарт в таких случаях — 50% от оклада. • Пользование посудой, сменная обувь, одежда няни и прочие мелкие бытовые вопросы. • Питание няни. Предоставляется работодателем или помощница приносит еду с собой. • Возможность совместных выездов на дачу и за границу. Перечень возможных обязанностей няни • Полный уход за ребенком. • Приготовление еды для ребенка. • Прогулки. • Игры и занятия по возрасту или по определенным методикам. • Соблюдение режима дня. • Прививание ребенку навыков самообслуживания. • Стирка и глажка детской одежды. • Сопровождение ребенка в поликлинику, театр, музей и т. д. • Поддержание чистоты в зоне нахождения ребенка (детская комната, кухня, где готовили еду и кормили, прихожая). Перечень дополнительных обязанностей Эти обязанности не имеют прямого отношения к уходу за ребенком. Поэтому могут оплачиваться как дополнительно, так и включаться в оклад. Все зависит от того, как вы договоритесь с няней. • Приготовление еды для родителей и других членов семьи, • уборка в квартире/доме, • стирка/глажка взрослой одежды и постельного белья, • выгул собаки, уборка квартиры, • уход за другими детьми, которые есть в семье. Например, мама сама что-то делать не очень любит или не успевает и с удовольствием перепоручила бы это няне. Обычно начинается с малого: «Не могли бы вы сварить картошку/ макароны», потом сделать котлеты из «уже готового» фарша, а дальше все больше и регулярнее… Работодатели начинают наваливать все новые и новые обязанности. Лучше сразу такие «хотелки» вменить в обязанности няни. Такая же ситуация со старшими детьми. На собеседовании лучше сразу предупредить, что в семье есть старшие дети и их надо, например, забирать из школы/сада, а дома покормить ужином. А вот если вы скажете: «Наш ребенок уже самостоятельный, и ему няня не нужна», то просьба уделить ему какое-то время будет восприниматься как дополнительная работа. С основными и дополнительными обязанностями разобрались, теперь давайте рассмотрим основные причины увольнения няни по собственному желанию. Ухудшение условий Например, раньше няне предоставлялось питание, а потом ее попросили приносить еду с собой. Был один ребенок в семье, затем родился второй, и работы стало в два раза больше. Уборка не входила в обязанности, а теперь просят убрать всю квартиру. Раньше компенсировались расходы на проезд — теперь нет. Список можно продолжать бесконечно. Большая нагрузка Много дополнительных обязанностей и поручений, которые няня чисто физически не успевает выполнить одновременно с присмотром за ребенком от года до трех лет. Сокрытие информации Речь идет об особенностях здоровья и развития ребенка. Всегда можно найти няню, которая будет готова работать с ребенком, какой бы диагноз у него ни был. Некорректное обращение Без комментариев. Уверены, что вы согласитесь с тем, что работник, к которому неуважительно относятся, уйдет из семьи и будет прав. Низкая оплата Можно найти няню на 5-7 тысяч рублей дешевле среднерыночной зарплаты. Например, женщин пенсионного возраста или с плохим знанием русского языка. Если повезет — профессионала с большим опытом работы в детском саду или начальной школе, без опыта работы в семьях. Как правило, через год работы такие няни начинают намекать на повышение зарплаты. Сочетание нескольких из этих пунктов Зачастую няни уходят через полгода-год из семьи, где присутствуют сразу несколько пунктов: • время на дорогу составляет более 1,5 часов в одну сторону, • работа без выходных, • нет времени пообедать или перекусить, • задерживают зарплату, • работа с проживанием и нет возможности отдохнуть после бессонной ночи, проведенной с ребенком, • раннее начало рабочего дня (до 8 часов утра) и позднее окончание (после 10 часов вечера), • рабочий день более 12 часов. Хорошая оплата может компенсировать некоторые пункты из этого списка. Итак, подведу итог. Чтобы няня работала в семье столько, сколько нужно работодателю, необходимо: • обсудить график работы и оплату за основные и дополнительные обязанности, • соблюдать изначальные договоренности, • быть честным и корректным с няней, • помнить, что в первую очередь няня — человек! Если у вас нету няни… Ой! Если у вас есть няня, то вам ее не потерять. Надеюсь, мои советы помогут наладить, а главное — сохранить взаимоотношения с вашей прекрасной няней. Желаю продолжительного и плодотворного сотрудничества! Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!