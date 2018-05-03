Вредит ли развитию детей до 3 лет анестезия?

Поставить точку в волнующем многих молодых родителей вопросе, не вредит ли анестезия и наркоз умственному развитию малыша, решили американские исследователи.

Этот страх во многом вызван предупреждением, которое издал американский Минздрав (FDA) в 2016 году: продолжительная или многократная седация в возрасте до 3 лет может повлиять на развитие мозга ребенка. Тот вывод был в основном основан на данных, полученных в экспериментах на животных. Медики клиники Майо решили проверить, верно ли это для человека.

Исследователи изучили состояние здоровья и мозговые функции 997 детей и подростков, рожденных с 1994 по 2007 год. 206 из них в возрасте до 3 лет пережили две или больше седации, 380 — одну, а 411 — ни одной. В основном эта процедура была связана с небольшими операциями или процедурами на носоглотке. В остальном исходные данные у всех испытуемых были максимально одинаковыми.

Оказалось, что по интеллекту, памяти и ряду других параметров мозговой деятельности дети из всех групп не отличались друг от друга. Единственное выявленное отличие — те, кто подвергался многократной седации, имели легкое отклонение в моторике (например, при рисовании), а также слегка замедленное восприятие информации при чтении.

Несколько других исследований также подтвердили, что единичная анестезия до трех лет не приносит сколько-нибудь заметного вреда развитию ребенка.

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