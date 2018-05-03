Во Владивостоке школьницу наградили за спасение четырёхлетнего мальчика

Шестиклассница Ярослава Родионова рассказала, что шла на тренировку, когда услышала плачь. Она увидела маленького ребёнка, который стоял на рельсах и плакал. Он упирался, но школьница смогла вытащить его с путей, по которым вскоре проехал поезд. Ярослава отвела мальчика на станцию и дождалась, пока нашлись его родители. Выяснилось, что ребёнок должен был ждать бабушку в подъезде, но убежал за собакой и оказался один на рельсах.

За спасение ребёнка Ярославе Родионовой вручили нагрудный знак «Горячее сердце». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.