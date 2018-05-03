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Трое детей отравились листьями ландыша под Волгоградом
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Трое детей отравились листьями ландыша под Волгоградом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В районную больницу Старополтавского района Волгоградской области вчера, 2 мая, доставили троих малолетних детей с острым отравлением. Предположительно пострадавшие съели листья ландыша.
— 2 мая в центральную районную больницу Старополтавского района для оказания медицинской помощи доставили троих детей детей — двухлетнего и щестилетнего мальчиков, а также девочку в возрасте семи лет, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Врачи диагностировали в уних отравление неизвестным веществом, предположительно листьями ландыша.
Все трое детей из одной семьи, проживающей в станице Старая Полтавка. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
— В очередной раз призываем родителей не оставлять детей на улице без присмотра, — обращаются в главке к жителям Волгоградской области.
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