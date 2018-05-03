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Сколько детей отдохнут в летних лагерях Челябинской области в этом году?
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Сколько детей отдохнут в летних лагерях Челябинской области в этом году? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как будет организована летняя детская оздоровительная кампания на Южном Урале в этом году? Какое количество ребят она охватит? Количество лагерей останется неизменным по сравнению с прошлым годом? Действительно ли загородные оздоровительные лагеря остаются наиболее популярной формой отдыха? Сколько поступило на них заявок в этом году? Хватит ли путёвок на всех желающих? Как получить путёвку в загородный оздоровительный лагерь? Как получить путёвку в лагерь с дневным пребыванием детей? Как отправить ребёнка в трудовой лагерь? Какие есть трудности с получением путёвок в этом году? Какова средняя стоимость путёвок? Как получить субсидию, компенсацию на/за оплату путёвки? Как получить путёвку в круглогодичные лагеря и санатории детям из малообеспеченных семей? Приёмная кампания лагерей уже завершена? Каковы результаты? Все ли лагеря успешно проходят проверку надзорных органов? Есть ли новые СанПИны со стороны Роспотребнадзора? Все лагеря в Челябинске и области соответствуют требованиям по пожарной безопасности? Какие меры безопасности в ходе детской летней оздоровительной кампании предпринимает полиция? Будут ли полицейские сопровождать автобусы с уезжающими в лагеря детьми?
К разговору приглашаются:
Бобровский Вадим Анатольевич, заместитель министра образования и науки Челябинской области; — Околелова Инна Юрьевна, начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей Министерства социальных отношений Челябинской области; — Макарова Вероника Владимировна, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области; -Иванов Олег Николаевич, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, подполковник полиции ГУ МВД России по Челябинской области; подполковник полиции; — ГУ МЧС России по Челябинской области.
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