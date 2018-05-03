Где растят богатырей? Как «спартанский» клуб воспитывает подростков

Для чего ребенку армейская палатка и ночное дежурство? Как в спарринге куется характер? Зачем священнику военно-патриотический клуб? Руководитель клуба военно-патриотического клуба «Русские богатыри» иеромонах Павел (Чуешков) рассказал корреспонденту « АиФ Оренбург » о своей работе с детьми.

Учиться не за партой

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»:Отец Павел, расскажите, как родился ваш клуб?

Иеромонах Павел (Чуешков): В нашем храме Казанской иконы Божией Матери, как и в каждом другом, есть воскресная школа. Но я заметил, что дети настолько утомлены от того, что всю неделю за партами сидят и в седьмой день их снова за них сажают и вызывают к доске, что у них возникает к этой атмосфере отвращение, а священник начинает ассоциироваться с учителем. Поэтому я задумал открыть кружок туризма и краеведения при храме. Владыка Валентин (Мищук) благословил затею.

Половина детей из воскресной школы стали заниматься в кружке. Летом я помогал протоиерею Димитрию Солонину (тогда настоятелю гайского собора) организовать военно-патриотический палаточный лагерь. После этого мы решили перевести наш кружок в военно-патриотический клуб, которые назвали «Русские богатыри». В этом году ему исполняется 10 лет.

Он основывается на православном мировоззрении, закладывающемся в воскресной школе.

А уже потом вслед за религиозной основой идут туризм, краеведение, бокс, борьба, рукопашный бой, парашютная, тактическая, строевая, огневая и медицинская подготовки. Человек состоит из духа, души и тела, по этим трём направлениям работает клуб. Такому человеку, который пройдёт эту школу, можно доверить многое.

В неделю у нас проходит 10 тренировок. Когда клуб только зарождался, я сам тренировал детей рукопашному бою. До армии в Оренбурге занимался в юношеской патриотической школе десантников. Потом служил на границе в Забайкалье, где получил некий опыт. Но священник должен заниматься своим делом — сейчас у нас есть тренера. Это учителя ОБЖ, физруки, преподаватели начальных классов. С ребятами занимаются офицеры-бойцы орского ОМОНа, военные из части в Кумаке, сотрудники ФСБ , полиции, МЧС . Одно дело рассказать за партой, как тушить костёр, а другое запрыгнуть в пожарный автомобиль и дать ребёнку брандспойт, чтобы он тушил огонь.

Почему мы занялись именно единоборствами? Дело в том, что в локальных конфликтах 90 процентов личного состава гибнет, когда вступает непосредственно в бой. Это происходит из-за того, что солдаты не знают элементарных приёмов рукопашного боя. Дай Бог, чтобы полученные умения не пригодились, но они помогут человеку быть физически здоровым, создать семью здоровую духовно и телесно.

Наши ребята на турнирах занимают призовые места по единоборствам. Сейчас из 80 учеников воскресной школы в клубе занимается 32 человека. Притом, что нет ни единой копейки финансирования, при котором можно было бы больше сделать. Очень тяжело. Но есть соработничество с местной властью, которая выделила спортзал для тренировок.

В спарринге с самим собой

— Нечасто можно встретить священника, который так плотно занимается с детьми. Как вам удаётся совмещать это с основной пастырской деятельностью?

— Я не разделяю пастырскую деятельность на храмовую и клубную. К примеру, в спарринге проявляется характер ребёнка — предположим, тщеславный, трусливый или активный. Останавливаешь спарринг и начинаешь обговаривать с ними какие-то моменты. Мы проводим аналогию: в спарринге ты борешься с противником физическим, а в сердце — с противником духовным. Современная культура (если не псевдокультура) достаточно размыта. В нынешних фильмах отсутствует чёткая граница между добром и злом. Зачастую отсутствуют положительные персонажи. Тот, кто менее злой, воспринимается как положительный герой. Мотивация поступков обоснована некими страстями. Допустим, герой спасает три человека из своей семьи, но при этом разрушает полгорода и убивает столько людей. Система ценностей рушится.

— А как появился палаточный лагерь?

— Продолжением клуба, где ребята закрепляют полученные в течение года навыки, стал палаточный лагерь. Конечно, в течение учебного года мы делаем однодневные выходы на природу, но этого недостаточно. В первом лагере было 8-12 человек, и длился он пару дней, потом пять-семь дней. Сейчас мы работаем в две смены, которые делят лагерь по возрастам. Первая смена длится 21 день и в ней участвуют школьники с 4-7 классы, а вторая смена идёт три недели, в ней участвуют ребята с 8-11 класс. В основном приезжают дети из Новоорска, Орска, Гая, Оренбурга, но и из Москвы и Питера. Детей отбираем через собеседование. Выявляем мотивацию не только родителей, которые могли за ухо привести своё чадо, но и самого ребёнка. Всё-таки наша дисциплина приближена к военной. Мы ставим ребёнка в определённые рамки при современной всеобщей избалованности. На мой взгляд, одни разговоры лишь о правах детей развращают их и доставляют проблемы и родителям, и педагогам.

Старшие воспитанники клуба становятся, говоря светским языком, вожатыми, а по-нашему — заместителями командиров взводов. Лагерь делится не на отряды, на взводы. Далеко не все дети из многодетных семей, поэтому, таким образом, у ребят появляется возможность заботиться о младших.

В лагере практически те же дисциплины, что и в клубе, которые помогут мальчику при службе в вооружённых силах, если он, не дай Бог, попадёт в какие-то локальные конфликты, поможет сохранить ему жизнь и жизнь товарищу. Даже, элементарно, оказавшись в ДТП, человек, имея медицинскую подготовку, может грамотно оказать первую доврачебную помощь. Вместе с мальчиками у нас занимаются и девочки.

Наш лагерь очень аскетичный. Дети живут в армейских палатках, на дне которых брезент, пенополиуретановые коврики (наш лагерь официально зарегистрирован, у нас соблюдаются санитарные нормы). Я даю послабления, разрешая матрасы.

— Для чего нужны такие суровые условия?

— Ребята учатся жить в коллективе, общаться, уважать чужое мнения, отсекать свои «хотелки», помыслы. Идёт некий процесс, который помогает увидеть себя настоящего. Одно дело, когда ты в игре прошёл какой-то уровень, или боевик посмотрел. А в лагере создаются определённые условия, когда дети живут командой и несут ответственность. Каждый взвод заступает на дежурство по пограничным суткам — с восьми часов вечера, круглосуточно ходят часовые и следят за порядком и чистотой в лагере. Через два-три дня накапливается усталость и уходит романтика. Надо бы бежать на зарядку, а не охота, просыпаться ночью на дежурство — не охота. Естественно, кто-то за тебя ночью встанет и, стиснув зубы, пойдёт. Или утро, дождичек, пасмурно, и вырастает очередь к медику: живот, голова болит, мозоль, лишь бы на зарядку не бежать. И вот потом мы отматываем плёночку и разбираем в беседе эти ситуации. Когда ребёнок поймёт, что слукавил, обманул, спрашиваю: «Хорошо тебе от этого?», говорит, что нет, «Пойдёшь исповедоваться?», «Пойду… ».

Привожу им примеры из своей жизни. Юношами мы бегали тренировку при минусовой температуре в футболках. Бабуськи охают, ахают, девчонки поцелуи воздушные посылают, а тщеславие растёт. Страсть тщеславия тоже может давать силу. А в жизни надо выполнять обязанности, не только когда на тебя смотрят и хвалят.

В лагере есть замечательная возможность увидеть, как в тебе действуют страсти: гордость, тщеславие, зависть, осуждение, лень. Для того, чтобы помочь ребёнку преодолевать их, помимо туристических и военно-прикладных нагрузок проводятся духовные беседы со священником, просматриваются художественные и документальные фильмы, слушаются песни военных лет, изучаются жития русских воинов — Александра Невского Дмитрия Донского , Феодора Ушакова и дальше Александра Суворова Павла Нахимова — как примеры для подражания, в фильмах показываются примеры из героики военнослужащих спецподразделений, участвовавших в локальных конфликтах, рассказывается о героях Великой Отечественной Войны. Для того, чтобы духовно укрепить ребёнка, читаются утренние и вечерние молитвы. К нам часто приезжает служить литургию епископ Орский и Гайский Ириней. Его здесь любят и ждут. К нему может подойти любой ребёнок и взрослый и поговорить на разные темы.

Когда к нам приезжают родители, мы проводим вместе с ними весёлые старты, играем в волейбол и футбол. Нам важно общаться с родителями, чтобы то, что говорили они, Церковь и общество (на уровне школы) шло в унисон, чтобы мы не были, как лебедь, рак и щука. У мам и пап есть возможность побыть с детьми, ведь сегодня самая большоая проблема вытянуть их из виртуального мира (кстати, мы в договоре указываем, чтобы в лагере не было никаких телефонов и планшетов). Но если мы это у них отнимаем, то и должны давать взамен не менее интересное. Поэтому стараемся сделать максимальное количество мероприятий, чтобы как в семь утра ребёнок встал и до самого вечера был занят, чтобы убрать праздность и помочь ему реально увидеть, какой он есть на самом деле и помочь справиться с недостатками, которые выявятся в течение лагеря. После лагеря мы не говорим «до свидания». Большая часть детей после него записывается в воскресную школу и военно-патриотический клуб.

На страже добра и зла — Как дети меняются после смены?

— Есть некие предполагаемые качественные результаты. Сейчас идёт период сеяния, а когда это взрастёт, не известно. Это же не как в анекдоте: сегодня посеяли картошку, а завтра пошли уже её копать. Очень много детей, которые закончили наш патриотический клуб, поступили в высшие военные учебные заведения. Один даже сейчас в спецназе ГРУ служит, Сирию прошёл, многие другие горячие точки. Главное, чтобы наш воспитанник стал не просто военным, или священником, а хорошим добропорядочным человеком, христианином, и те навыки, которые бы он приобрёл в клубе, или в лагере, смог передать своим товарищам и в будущем детям.

— Почему клуб называется «Русские богатыри?»

— «Богатырь» переводится как «богоносец». Богоносец — это тот человек, который несёт Бога в сердце, а для этого оно должно быть очищено от пороков и грехов. Наша цель, чтобы ребята стали такими вот богоносцами. Богатыри защищали пределы Руси, и важно, чтобы воспитанники стояли на страже границы, которая проходит в их сердцах между добром и злом.