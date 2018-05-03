Проверяйте детских перевозчиков

Скоро каникулы. И, как всегда, перед нами проблема: что делать с детьми. Раньше выручала бабушка, но теперь она болеет.

На классном собрании родительский комитет предложил организовать для детей автобусную поездку по Золотому кольцу, причем не через турфирму, а самостоятельно: арендовать автобус и отправить детей в сопровождении нескольких родителей. Родители всяко присмотрят за детьми лучше гидов. И потом, так получается намного дешевле. Но одна из мам сказала, что мы не имеем на это права. Это действительно так?

В принципе, не совсем: родители вправе организовывать поездки своих детей так, как считают нужным. Но если они не являются профессионалами в этом деле, им будет весьма трудно соблюсти требования к перевозкам детей, в том числе те, которые вступают в силу этим летом.

Кстати, поездка семей на легковушке тоже подпадает под некоторые изменения. Правда, большинство из них были введены еще в прошлом году, но гаишники по этому поводу особо не зверствовали. В текущем году они явно будут строже: слишком уж много аварий с детьми происходит в последнее время — и в основном из-за нарушения правил перевозки детей.

В машине не оставлять

Для начала — про легковушки. При поездке семьей вам надо помнить, что ПДД в этом вопросе ужесточены. Оставлять в машине детей до 7 лет без присмотра взрослых запрещено категорически, даже если вы выскочили на пять минут купить в киоске воды.

Младших под присмотром подростков также оставить будет нельзя. При остановке, если «лишних» взрослых нет, из машины надо будет выводить всех несовершеннолетних.

Строже стали и требования к детским креслам. Они обязательно должны соответствовать росту и весу ребенка до 7 лет и применяться без верхней одежды (летом это не сильно актуально, но зимой, увы, обязательно).

Так что катать дошколенка на том же кресле, на котором вы возили его лет с трех или тем более с рождения, уже не получится. Придется приобретать новое. Считается, что до 7 лет ребенок должен сменить три автокресла. Это, увы, сильно накладно. Использовать вместо кресел специальные подставки для детей до 7 лет запрещено.

Детей с 7 до 11 лет можно пристегивать и ремнями безопасности — но только на заднем сиденье. Ремни рассчитаны на рост человека 150 см. Если ребенок ниже, ремни могут его травмировать даже при резком торможении — вплоть до летального исхода, если попадают на шею.

На переднем сиденье дети до 12 лет могут ехать только в автокреслах или их заменителях. Детей до 12 лет нельзя сажать на заднее сиденье мотоцикла.

За нарушения пункта 22.9 ПДД, регламентирующего эти требования, грозит штраф в 3000 рублей.

Автобусами — много сложнее

Особые требования применяются к автобусным перевозкам детей до 16 лет. Если вы собираетесь организовать для класса вашего ребенка автобусный тур или присоединиться к уже сложившейся группе, новые правила надо внимательно изучить и не пускать ребенка в сомнительный транспорт.

Родителям стоит строго проверять соответствие выбранного ими или турфирмой перевозчика всем требованиям к перевозке детей, чтобы не пришлось потом локти кусать при какой-либо беде.

В этом году правила также ужесточены. Новые требования вступают в силу с начала июля 2018 года. Приняты они были еще в прошлом году, так что у перевозчиков было время приспособиться. Главное: теперь для перевозки детей допускаются только автобусы (включая «микро»), возраст которых не более 10 лет.

Автобус должен быть исправным, оборудованным средствами безопасности, включая спутниковый навигатор ГЛОНАСС. Обязателен также тахограф — для контроля за соблюдением водителем режима отдыха и скоростного режима. У водителей должны быть:

права с открытой категорией D;

лицензия на перевозку;

медицинский допуск к рейсу;

стаж управления транспортным автобусом не меньше 1 года из 3 последних лет;

документ о прохождении обязательного инструктажа о транспортировке детей.

Не допускаются к перевозке детей водители, которых лишали прав. А также те, кто уличен в административных нарушениях за последний год.

Сопровождение — для троих и более

Теоретически на трассах автобусы с табличками «Дети» должны пользоваться режимом наибольшего благоприятствования. Однако на деле бывает далеко не так. Заставить других водителей уважать детских перевозчиков могут специальные машины сопровождения ГИБДД. Но гаишники вправе сопровождать только колонны с детьми из 3 и более машин. Заявку на сопровождение надо подавать на специальном сайте ГИБДД.

У каждого водителя должно иметься разрешение на перевозку детей. Письменное уведомление о перевозке детей надо подавать в районную автоинспекцию лично или через сайт, не менее чем за 2 суток до начала поездки. Оригинал разрешения должен храниться у водителя в кабине, предъявляться по первому требованию автоинспектора и сохраняться 3 года (!) с момента перевозки.

Уведомление о перевозке детей подается и в том случае, если сопровождения ГИБДД не предполагается. В каких случаях нужно уведомление и в каких разрешение, можно посмотреть на сайте ГИБДД.

В них должны быть указаны самые подробные сведения об автобусе, водителе и пассажирах (вплоть до фамилий, адресов и дат их рождения), о планируемой поездке и сопровождающих лицах. В документе должна быть расписана и схема посадки с местами для каждого ребенка. В уведомлении указываются также паспортные данные и телефоны сопровождающих взрослых.

При составлении маршрута вам придется заранее подготовить подробный график времени передвижения и остановок для посещения туалетов, для еды, для отдыха и экскурсий, гостиниц. Кстати, перевозка детей до семи лет свыше 4 часов без остановок запрещена. А перевозка детей ночью (с 23 часов до 6 утра) допускается только к аэропортам, ж/д вокзалам и от них. Да и то не далее 50 км.

Что в автобусе

Если поездка займет более 12 часов, обязательно сопровождение медработника (правда, только при движении колонной). Но все равно поищите в классе родителей с медицинским образованием, иначе придется платить еще и за это.

Заранее придется указать и список продуктов, которые будут загружены в автобус. Обязательны бутилированная вода и какой-то набор еды.

Перед посадкой надо сделать сверку и отметить всех детей в списке, с указанием мест. Сбор детей на посадку надо проводить не далее 15 метров от автобуса. При сборе обязателен инструктаж детей. Надо рассказать всем пассажирам о:

правилах поведения во время остановок и движения;

порядке посадки и высадки (только через переднюю дверь, первыми выходят сопровождающие);

правилах поведения при возникновении ЧС;

действиях при ухудшении самочувствия.

Во время любой остановки один из сопровождающих должен находиться возле задней части автобуса, другой — спереди. Цель — следить, чтобы никто не выбежал на дорогу.

Как видите, требования весьма существенные. Вам лучше заранее оценить свои возможности, чтобы понять, справитесь вы с ними или все же лучше обратиться в специализированную организацию.