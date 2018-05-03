Болезнь и вера: в болезни ребенка не виновата негативная карма родителей

В болезни ребенка не виновата негативная карма родителей, у каждого своя судьба, и колесо Сансары само связывает судьбы людей друг с другом. Об этом и о том, что родителям больного ребенка в первую очередь нужны разъяснения и поддержка близких, рассказал администратор центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Республики Калмыкия Санан-гелюнг (Матвенов) в серии видеороликов, в которых религиозные деятели рассуждают о причинах болезней детей. Цель цикла «Болезнь и Вера» — показать, что все религии дают родителям болеющих детей надежду и силы.