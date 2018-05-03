Узбекская няня до смерти замучила 6-летнюю девочку

В Самарканде (Узбекистан) 32-летнюю няню признали виновной в смерти 6-летней девочки. Женщина получила 2,5 года тюрьмы, сообщает местное издание Nur.uz.

Дошкольницу на попечение узбекистанки оставила мать, уехавшая на заработки за границу. Каждый месяц воспитательница получала за работу 600 тысяч сумов (около 4 700 рублей). Когда с деньгами начались перебои, злоумышленница стала избивать девочку.

Под «присмотром» няни малышка заработала истощение: около 40 дней ее почти не кормили. Также медики зафиксировали ожоги более 30% кожи и множество гематом. Несмотря на серьезные повреждения у воспитанницы, женщина не обратилась за помощью к врачам, передает "Уралинформбюро" . В результате ребенок скончался.

Испугавшись наказания за смерть дошкольницы, няня вместе с супругом попыталась захоронить девочку. Помешал смотритель кладбища: он попросил у пары предъявить документы на ребенка, а затем обратился в правоохранительные органы

Стоит отметить, что кроме погибшей девочки осужденная женщина работала няней еще для четверых детей. Родители каждого из них платили воспитательнице по 600-700 тысяч сумов.