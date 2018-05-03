В Волгограде состоится международная акция «Читаем детям о войне» 

Международная акция по поддержке детского чтения состоится 4 мая в Волгоградской областной детской библиотеке.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в акции примут участие библиотеки, школы, детские сады. С 09:00 до 16:00 в средних школах №2,6,10, гимназии №1, лицее № 2, детсадах №208, 356, детской библиотеке пройдут выставки литературы и прозвучат художественные произведения о Великой Отечественной войне: «Четвертая высота» Елены Ильиной, «Изгнание фашистов» Сергея Алексеева, «Горькая соль войны» Сергея Синякина, «У классной доски» Льва Кассиля, «Девочка из города» Любови Воронковой, «Вот как это было» Юрия Германа, «Андрейка» Валентины Осеевой, стихи Константина Симонова, Александра Твардовского и других. Отметим, акция проводится ежегодно в течение девяти лет Самарской областной детской библиотекой. За восемь лет в ней участвовало более 2,4 миллиона детей, в 2017 году — 677 147 читателей из 7 142 учреждений России, Белоруссии, Казахстана и Донецкой Народной Республики. Более подробную информацию о проведении акции можно узнать по телефону 8 (8442) 37-72-56.