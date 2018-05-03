Опыт Ленобласти учтут при работе с трудными подростками

Для подростков, которые числятся на учете в полиции, хотят создать специальные смены в летних оздоровительных лагерях, пишут "Известия"

"Трудных подростков" планируют отправить в летние лагеря за госсчет, но отдельно от остальных детей. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила губернаторам до 15 мая «проработать вопрос о финансовой поддержке проведения в летний период профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел ».

По данным на конец прошлого года, в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД на учете состояло 140 тыс. ребят, рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова . По ее словам, «организация летнего отдыха и максимальный охват детей данной категории позволят снизить в целом уровень подростковой агрессии».

Директор «Артека» Алексей Каспржак напротив считает, что «трудных подростков» ни в коем случае нельзя собирать отдельно. Это покажет ребятам, что они не такие, как все, и может вызвать дополнительную агрессию. Сегрегация демонстрирует детям, что они «плохие» и отвергнуты обществом, полагает эксперт. По его словам, «сложных» детей необходимо воспитывать вместе со всеми остальными, причем находить, за что похвалить каждого ребенка.

В этом году подростки совершили уже несколько вооруженных нападений на собственные школы. Последнее случилось в Стерлитамаке (Башкирия), где ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом, ранил ученицу и учительницу, а затем поджег класс.