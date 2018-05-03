Дети более энергичны, чем профессиональные атлеты

У детей больше энергии, чем у профессиональных атлетов, и они восстанавливают силы быстрее. Это доказали французские медики.

Предыдущие исследования уже показывали, что дети не устают дольше среднестатистических взрослых, так что ученые предполагали, что по запасам энергии младшие школьники сравнимы с профессиональными спортсменами. Французские исследователи из университета Клермон-Овернь во главе с профессором Себастьяном Рателем решили проверить это.

Для эксперимента отобрали 12 детей 9−11 лет, 12 обычных, нетренированных взрослых и 13 мужчин, которые на национальном уровне занимались триатлоном, велоспортом или бегом. Каждого участника попросили пройти спортивные тесты: семисекундный спринт, после которого в течение минуты замеряли уровень восстановления организма, а также 30-секундный тест на велотренажере, после которого замеряли пульс, уровень кислорода в организме и быстроту выведения молочной кислоты из мышц.

Оказалось, что у детей не только меньше устают мышцы, но и процесс восстановления идет быстрее, чем у элитных атлетов. Так, за время велотеста выработка энергии обычным взрослым падала на 51,8%, у спортсменов — на 41,8%, а у детей — всего на 35,2%.

«Мы обнаружили, что дети лучше используют аэробный метаболизм и оттого меньше устают от энергичной физической активности, — подытожил профессор Ратель. — Кроме того, у них очень быстро восстанавливается пульс и выводится молочная кислота — даже быстрее, чем у профессиональных спортсменов. Очевидно, это объясняет, откуда у детей невероятная способность играть, играть и играть, в то время как взрослые давно устали».

Исследование французов опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

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