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В микрорайоне «Губернском» построят детский сад на 300 мест
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В микрорайоне «Губернском» построят детский сад на 300 мест 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Такое решение было принято на Градостроительном совете Краснодара.
«Этот детсад станет продолжением развития социальной инфраструктуры нового микрорайона. Только что завершено строительство новой современной школы на 1550 мест, идет строительство детского сада на 300 мест, теперь строительная компания приступает к возведению еще одного дошкольного учреждения», — сказал Евгений Первышов.
Также неподалеку построят поликлинику, площадка под медицинское учреждение зарезервирована. По словам мэра города, в «Губернском» в недалеком будущем появится целый социальный кластер, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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