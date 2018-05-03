Ещё
За что родителей могут ограничить в правах?
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что родителей могут ограничить в правах? 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
При каких обстоятель­ствах родителей могут ограничить в правах?
«Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса РФ), — отвечает на вопрос заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева. — Решение об изъятии ребёнка у родителей без лишения родительских прав (ограничение родительских прав) принимается судом с учётом интересов ребёнка. Это может произойти, если оставление с родителями опасно для ребёнка по обстоятельствам, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжёлых обстоятельств и др.), но в этом случае не установили достаточные основания для лишения их родительских прав.
Если родители не изменят своё поведение, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребёнка ведомство вправе предъявить такой иск и до истечения полугодового срока.
Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими род­ственниками ребёнка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 70 СК РФ), дошкольными образовательными, общеобразовательными и другими организациями, а также прокурором».
АиФ Пермь: последние новости
В call-центре города Перми прошла прямая линия по вопросам детских садов В Перми пройдёт «олимпиада» для детей, победивших онкологию В Перми заработала новая система медосмотров годовалых детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение