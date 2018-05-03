За что родителей могут ограничить в правах?

При каких обстоятель­ствах родителей могут ограничить в правах?

«Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса РФ), — отвечает на вопрос заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева. — Решение об изъятии ребёнка у родителей без лишения родительских прав (ограничение родительских прав) принимается судом с учётом интересов ребёнка. Это может произойти, если оставление с родителями опасно для ребёнка по обстоятельствам, от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжёлых обстоятельств и др.), но в этом случае не установили достаточные основания для лишения их родительских прав.

Если родители не изменят своё поведение, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребёнка ведомство вправе предъявить такой иск и до истечения полугодового срока.