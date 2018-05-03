Кому вредят подгузники?

Если вы мама, то наверняка уже успели узнать хотя бы одного ярого противника детских памперсов (фирма-производитель не причем, назовем так любые одноразовые подгузники для малышей). И кожа в них преет, и у мальчиков «детей не будет», а у девочек — «ноги колесом вырастут». И вот вы уже всерьез задумываетесь, прежде чем упаковать кроху в очередной «лишний груз на попе». Но вредно ли носить памперсы на самом деле? Постараемся разобраться. Но для начала отметим, что одноразовые подгузники считаются одним из величайших и самых популярных на данный момент изобретений человечества. Придумал их обычный дедушка, химик-технолог компании Procter&Gamble Виктор Миллз. Ему надоело возиться с грязными пеленками своих внуков, и он придумал треугольники ткани, которые можно не стирать, а выбрасывать после использования. Изобретение быстро завоевало популярность, и вот на сегодняшний день среднестатистический малыш портит за время своего взросления около 4000 подгузников. К одноразовым памперсам в той или иной степени прибегают больше 90% родителей по всему земному шару. Тем не менее, страхов вокруг этого изобретения полно, и не все они безосновательны.

Оглавление

Подгузники вредны для детской кожи?

Подгузники провоцируют развитие бесплодия?

Подгузники искривляют детские ножки?

Подгузники препятствуют приучению к горшку?

Как обезвредить подгузник?

Подгузники вредны для детской кожи?

Если не менять их дольше четырех часов, то да, безусловно. Несмотря на все обещания производителей о «сухости до 12 часов», рисковать не стоит. Признанный многими специалистами срок годности памперса на малыше — 3-4 часа. Но в течение этого времени никакого вреда детской коже одноразовый подгузник не наносит. Во-первых, он не настолько плотно прилегает к попе, чтобы создать там парниковый эффект, а во-вторых, производители давно уже об этом позаботились и выпускают памперсы из дышащей ткани со специальными дырочками для циркуляции воздуха. А кожа малыша всегда остается сухой за счет специального впитывающего вещества. Впрочем, для профилактики всевозможных раздражений от использования подгузников медики рекомендуют мамам при каждой смене памперса наносить на попу ребенка специальные подсушивающие средства — обычную присыпку или так называемый крем под подгузник. Кроме того, современные одноразовые подгузники производятся из гипоаллергенного материала. Конечно, нежная попка новорожденного может негативно отреагировать на ту или иную фирму подгузников, но чаще всего вопрос решается простой сменой производителя.

Подгузники провоцируют развитие бесплодия?

Основой для этого страха стало исследование, доказавшее, что при перегреве яичек их содержимое, то есть сперма, теряет свои свойства — сперматозоидов становится мало, они не очень подвижны. В последнюю четверть века значительно возросло количество случаев мужского бесплодия, и ученые отнесли это к практике ношения одноразовых подгузников в детстве. Что ж, нашлись и те, кто с радостью опроверг такую теорию. Возможно, температура в области половых органов у мальчика в памперсе выше, чем без него, однако влиять на качество спермы подгузник не может, потому что нельзя испортить то, чего еще нет. Репродуктивная система представителей сильного пола начинает активно развиваться только после семи лет, а полноценно сперма вырабатывается уже после десяти. Вряд ли мальчик станет надевать подгузники в этом возрасте. Да и семенная жидкость, как показали опыты, портится при перегревании на 15 градусов, а не на 1-2, которые создают подгузники. Вредны ли памперсы для мальчиков и их будущих детей? К счастью, нет. А рост количества бесплодных мужчин можно также объяснить малоподвижным образом жизни современных самцов, их пристрастием к алкоголю, табаку и вредной пище.

Подгузники искривляют детские ножки?

Теперь о том, вредно ли носить памперсы девочкам. Многим взрослым действительно может показаться, что в одноразовом подгузнике, особенно, когда он уже полный, малышам тяжеловато ползать и тем более делать свои первые шаги. Отсюда мнение, что памперсы искривляют детские ножки, делая их, как говорится, «колесом». Возможно, когда-то так и было, однако производители учли страхи мам, пап и бабушек с дедушками и сделали свою продукцию удобной с анатомической точки зрения. Современные подгузники не влияют на формирование детских ножек и вообще скелет в целом. Если памперс не переполнен и подобран по размеру, который определяется массой ребенка, он будет легким и мягким. В этом можно убедиться, просто сжав обычный подгузник в руке. А люди с искривленными ногами встречались и до изобретения одноразовых подгузников.

Подгузники препятствуют приучению к горшку?

А вот это уже вполне реально, если мама не будет торопиться с обучением малыша самостоятельности. Отсутствие ощущения на себе мокрых штанишек действительно может привести к тому, что ребенок не научится контролировать свое мочеиспускание. Нынешние мамы и папы в свое время могли смело ходить на горшок, начиная с 10-11 месяцев, потому что прекрасно знали, что ползунки намокнут и станут очень неприятными к телу. Но обучить малыша использовать горшок — задача мамы, а не производителей подгузников. Специалисты считают, что самое подходящее время для этого — достижение крохой возраста полутора лет. Примерно в 18 месяцев ребенок может контролировать свои позывы, так что родители смогут познакомить его и с горшком, и с мокрыми штанишками. Кстати многие малыши подают сигналы о том, что им хочется в туалет, даже находясь в подгузнике. Нужно только внимательнее присмотреться.

Как обезвредить подгузник?

Коварного врага наших детей под названием «одноразовый подгузник» можно вовремя разоблачить и обезвредить. Даже ярые противники памперсов не смогут придраться, если соблюдать ряд несложных правил:

Менять памперс стоит каждые 3-4 часа и всегда после сна и прогулки вне зависимости от того, сколько ребенок в нем находился;

Желательно подмывать малыша после смены подгузника и давать коже немного подышать, сделав, например, в это время крохе массаж;

Карапуз не должен быть перманентно в подгузниках. Ничего страшного не случится, если час-два в день он будет находиться с голой попой на непромокающей пеленке или в обычных ползунках;

Если кожа ребенка покраснела или покрылась непонятной сыпью, попробуйте сменить фирму-производителя подгузников;

Ни в коем случае не давайте малышу играть с памперсом, он может попробовать впитывающее вещество на вкус;

Не используйте один подгузник несколько раз;

Подбирайте памперсы в соответствии с массой ребенка. Слишком большой подгузник будет протекать, а слишком маленький — давить на кожу ребенка.

Одноразовые подгузники могут нанести ребенку вред, но только если родители используют их неправильно. Обо всем остальном производители давно уже позаботились, все-таки на дворе 21 век. Правда, еще один миф о том, чем вредны памперсы, нельзя не подтвердить. Они наносят вред экологии: разложение одноразового подгузника длится несколько сотен лет. Возможно, хотя бы поэтому периодически можно отказываться от очередного памперса и устраивать крошке воздушные ванны.