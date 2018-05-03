В Рузино отпразднуют День Победы

12 мая в 12.00 на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино под Зеленоградом будет проходить военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны у детей и подростков и для привлечения общественного внимания к строительству Мемориального комплекса и Храма-памятника.

На празднике гостей ждут концерт с участием хореографического коллектива «Виктория», обед полевой кухни, клуб исторической реконструкции «Будимир», мастер-классы, командная игра для молодежи от 12 до 17 лет, катание на лошадях, батут и многое другое. Участие бесплатное.