Пресс-конференция, посвященная организации безопасного летнего детского отдыха, состоялась в пресс-центре ТАСС

Пресс-конференция на тему: «Безопасность детского отдыха: подготовка к летней оздоровительной кампании 2018 года» состоялась в пресс-центре ТАСС 26 апреля 2018 года.

Юрий Латышов подробно рассказал о проводимой в работе по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях в 2018 году. Все проводимые мероприятия проводятся Главным управлением МЧС России по г. Москве совместно с органами исполнительной власти в рамках сезонной профилактической операции «Отдых». “

Во всех обьектах детского оздоровительного отдыха, расположенных на территории Москвы, устранены нарушения требования пожарной безопасности” — отметил Юрий Латышев . Все лагеря оборудованы системами автоматической противопожарной защиты с выводом сигнала в подразделения пожарной охраны, нормативным количеством первичных средств пожаротушения, тревожными кнопками вызова полиции. Кроме того, с администрацией лагерей установлена двухсторонняя связь по вопросам информирования при планировании и проведении туристических походов, проведены инструктажи по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. Указанные объекты внесены в список особо важных объектов с ночным пребыванием людей».

В качестве дополнительной меры в лагерях были сформированы добровольные пожарные команды из числа обслуживающего персонала, которые оснащены дополнительным пожарно-техническими вооружением, и с которыми специалистами МЧС Мопроводятся тренировки о порядке действия в случае возникновения той или иной ситуации.

“Дополнительно Правительством Москвы принято решение о выставлении на территории всех лагерей дополнительных противопожарных постов с поливомоечной техникой ГБУ «Автомобильные дороги». В случае необходимости эта техника будет задействоваться, как дополнительное средство пожаротушения” — пояснил представитель столичного Главка МЧС.

На всех объектах детского отдыха проведены профилактические мероприятия с обслуживающим персоналом, со всеми сотрудниками охранных предприятий. Данная работа проводится перед каждой сменой.

“Традиционно, мы собираем всех вожатых, которые участвуют в работе с детьми в этих лагерях на нашей базе и наглядно каждому вожатому рассказываем необходимые требования, которые он должен знать в случе возникновения той или иной ситуации” — сказал Юрий Латышов. Каждому участнику таких обучающих встреч в ходе их проведения раздаются наглядные материалы, где изложен подробный алгоритм действий в случае возникновения происшествий. Юрий Латышов отметил высокую эффективность данных мероприятий, которые повышают знания и навыки по пожарной безопасности среди вожатых, и добавил, что в нынешнем году также будет проведено подобное обучение.

На контроль МЧС Москвы также взяты площадки городского дневного летнего отдыха детей «Московская смена-2018». На всех этих объектах спланировано проведение дополнительных инструктажей, тренировок по эвакуации и занятий по теме безопасности в быту с детьми и воспитателями.

В завершении своего выступления, Юрий Вячеславович сообщил, что работа по организации проведения проверок объектов, участвующих в детской оздоровительной кампании в 2018 году, продолжается и находится на контроле руководства Главного управления МЧС России по г. Москве.